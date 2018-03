Manfredonia, furto di energia elettrica: 5 arresti

Di:

Manfredonia – ALL’INTERNO di un immobile suddiviso in 5 appartamenti avevano trovato residenza allacciandosi singolarmente in modo abusivo per l’erogazione dell’energia elettrica. Da qui, 5 cittadini stranieri – 3 bulgari e 2 rumeni regolarmente nel territorio, alcuni con precedenti, occupati saltuariamente in attività agricole – sono stati arrestati ieri dai Carabinieri di Manfredonia in località Santa Tecchia.

All’interno degli appartamenti i 5 uomini avevano trovato residenza con le rispettive mogli e i figli. Complessivamente il danno derivante dal furto di energia elettrica sarebbe pari a 40.000 euro, accertato in seguito ai controlli periodici dell’ENEL in collaborazione con i militari dell’Arma.

Da raccolta dati, il Tribunale di Foggia ha convalidato stamani l’arresto dei 5 uomini, già sottoposti agli arresti domiciliari, ora destinatari di un obbligo di firma.

