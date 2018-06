Amministrazione Tarantino “Ci riprenderemo l’Aia e la titolarità degli impianti”

Di:

Amministrazione Tarantino. Questo è il senso di una estenuante e lunga trattativa tenutasi oggi (ieri n.d.r.) pomeriggio in Prefettura, a Foggia. I Sindaci tutti hanno deciso che ancora una volta si proverà a difendere questa Società, i suoi lavoratori, le singole comunità e la proprietà degli impianti, che a tanti fanno gola! Si è deciso di non lasciare intentato l’ultima possibilità che abbiamo per provare a risolvere questa grave e spinosa emergenza ambientale e occupazionale!

Si sottoscriveranno i nuovi contratti, si chiederà un concordato in continuità che permetterà alla società e ai comuni di poter esser messi in salvaguardia dagli attacchi dei creditori con i pignoramenti, si procederà ad un piano per ristrutturare il debito e a recuperare le somme attraverso piani di rientro da parte dei Comuni debitori.

Ci riprenderemo l’Aia e la titolarità degli impianti! Insomma ci giocheremo il tutto per tutto per salvare i nostri dipendenti e ridare dignità alle nostre comunita’. Andremo avanti, con la supervisione di sua eccellenza il Prefetto, e, proveremo a portare a casa la vittoria più grande, la salvezza di Sia!

Comunicato stampa