Capitaneria, presentazione operazione “Mare Sicuro 2018”

Di:

Manfredonia. Mercoledì 20 giugno, a partire dalle ore 10.30, nella prestigiosa cornice della “Sala Convegni” del Polo Museale di Piazza Duomo a Trani si terrà la conferenza stampa di lancio dell’Operazione “Mare Sicuro 2018”.

Come ogni anno prende il via l’operazione che per l’intera stagione estiva impegnerà la Guardia Costiera lungo tutto il litorale della Puglia e della Basilicata jonica fino a Policoro, con il massimo dispiegamento possibile di uomini e mezzi pronti ad intervenire in caso di soccorsi ed emergenze.

Quest’anno per il lancio dell’operazione il Direttore Marittimo, l’Ammiraglio Giuseppe Meli, e i suoi più stretti collaboratori, saranno affiancati da due “testimonial” d’eccezione, vale a dire due personalità che, per passione sportiva e per l’attività svolta, contribuiranno con la propria immagine a sensibilizzare l’utenza (bagnanti, diportisti, subacquei) sul corretto e sicuro uso del mare: il velista barese Paolo Semeraro e l’apneista salentino Michele Giurgola.

L’obiettivo è quello di diffondere la “cultura dell’autocontrollo” e del “buon comportamento”, e prevenire gli incidenti responsabilizzando e rendendo più consapevoli delle regole tutti coloro che usufruiscono del mare durante il loro tempo libero.

Per i giornalisti e operatori video presenti sarà possibile, dopo la conferenza, imbarcarsi su una motovedetta della Guardia Costiera, per successive riprese ed interviste.