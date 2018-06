Miglio pronto ad incontrare dirigenza Alto Tavoliere San Severo

Di:

Nelle ultime ore alcuni organi di stampa hanno riportato le dichiarazioni post campionato della dirigenza dell’Alto Tavoliere San Severo, la massima società calcistica cittadina, appena retrocessa, dopo ben cinque stagioni, dalla serie D.

“Ho letto le affermazioni della società sportiva del San Severo – commenta il Sindaco avv. Francesco Miglio – che sono conseguenziali della grande delusione di questa stagione dove il nostro club non meritava assolutamente di retrocedere. Purtroppo è andata così, siamo stati davvero sfortunati, ma la società ora giustamente deve ripartire e deve cercare di farlo nel miglior modo possibile. Da parte nostra posso assicurare che non lasceremo nulla al caso, l’Amministrazione Comunale è a completa disposizione della società: colgo l’occasione per invitare la dirigenza giallogranata a Palazzo Celestini per un incontro utile sotto ogni profilo ai fini della programmazione della nuova stagione agonistica. Siamo convinti che vi siano ancora le possibilità di un ripescaggio e di un pronto ritorno in serie D, ma su questo argomento, ovviamente, lo staff dirigenziale del San Severo è meglio informato. Intanto incontriamoci per una corretta pianificazione”.