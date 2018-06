Puglia: soleggiato ma con temporali in sviluppo diurno nelle interne

Di:

Bari. Meteo Puglia: lunedì 18 giugno la pressione fatica ad aumentare e le regioni del basso versante adriatico continuano ad essere influenzate da correnti a tratti instabili settentrionali. Avvio di giornata soleggiato, salvo qualche locale fenomeno sulla Puglia garganica. Instabilità diffusa nel pomeriggio su dorsale e settori interni con rovesci e temporali in sviluppo, localmente anche moderati. Migliora poi nel corso della serata. Temperature minime in aumento, con estremi di 22°C; massime stabili, con punte di 29°C. Venti moderati settentrionali, mari perlopiù mossi.

Martedì 19 Giugno

Si rinforza l’alta pressione, più sole su coste e pianure, rovesci diurni sull’Appennino

MARTEDI’: L’alta pressione inizia ad avanzare anche verso le regioni meridionali che tuttavia restano esposte a refoli settentrionali, forieri di locali acquazzoni o temporali diurni sui settori interni della Basilicata. Meglio altrove con ampi spazi soleggiati. Temperature in generale stabili, con estremi di 21°C e punte di 28°C. Venti moderati settentrionali. Zero termico nell’intorno di 3700 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d’Otranto da poco mosso a mosso.

Mercoledì 20 Giugno

Ancora bello salvo qualche disturbo diurno

MERCOLEDI’: Prosegue l’afflusso di correnti nordorientali che mantengono in vita locali annuvolamenti nonché temporali nel corso del pomeriggio sui settori interni. Migliora in serata con fenomeni in esaurimento. Temperature minime stabili, con estremi di 22°C; massime stabili o in locale aumento. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi al largo.