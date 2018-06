Di:

È dall’incontro di due mondi che nasce l’idea di questa mostra fotografica: il mondo della Confraternita, fedele alla Madonna del Carmine, e il mondo laico e un po’ scettico del fotografo. La Confraternita del Carmine lo accoglie come un fratello, lui entra in punta di piedi, lei, la Madonna, affascina tutti senza pietà. Per volere della Confraternita nasce, dopo un rapporto durato tre anni, questa esposizione. Il fotografo sintetizza in sette scatti questo mondo, antico eppure così vivo, con l’intento di non sbilanciare il rapporto tra la tradizione e il nuovo, il moderno, sfiorando appena la sensibilità di ognuno. Guarda ad un passato ormai scomparso, come il volto in primo piano della Madonna (ritratto prima del restauro del 2018) con tecnica tradizionale ma dichiarando che nella foto c’è un segreto a due, e guarda al futuro, con l’immagine dei bimbi che si muovono in processione usando la tecnica del mosso.

“SETTE PASSI CARMELITANI“, mostra fotografica di Marcello Aguiari. Presso la Chiesa del Carmine, tutti i giorni ad orario continuato, a Vico del Gargano per tutta l’estate.

SETTE PASSI CARMELITANI

Mostra fotografica di Marcello Aguiari

Chiesa del Carmine – Vico del Gargano

Aperta tutta l’estate – orario continuato