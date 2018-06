Tentato omicidio in via Sbano, arrestato 23enne (FOTO-VIDEO)

Di:

Foggia. Tentato omicidio in via Sbano a Foggia, arrestato 23enne.

I fatti

La sera di sabato 16 giugno verso le ore 19.15, è giunta una segnalazione agli inquirenti che in via L. Sbano, davanti ad un negozio, erano stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco; dopo poco giungeva la segnalazione che al Pronto Soccorso dell’Ospedale Riuniti di Foggia era giunta una persona che presentava delle ferite multiple da arma da fuoco ad entrambi gli arti inferiori.

La persona ferita, 20enne incensurata, è risultata ad entrambe le caviglie da vari colpi di arma da fuoco. La versione fornita dalla vittima risultava essere totalmente fuorviante e per nulla collaborativa.

Le immediate indagini svolte dagli Agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Foggia, protratte per tutta la notte consentivano di canalizzare l’attenzione su Leonardo Ciavarella, classe 1995, di Foggia, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, con vari precedenti di Polizia. L’acquisizione minuziosa delle immagini registrate dalle telecamere posizionate nelle immediate vicinanze del luogo ove era avvenuto l’agguato consentivano di accertare che Ciavarella, giunto a viso scoperto, nei pressi dell’esercizio commerciale, impugnando una pistola affrontava la vittima che era all’esterno del negozio e le esplodeva contro in sequenza vari colpi di arma da fuoco ferendola ad entrambi gli arti inferiori, allontanandosi immediatamente dopo.

Sul luogo del ferimento sono stati repertati un bossolo calibro 6.35 ed un’ogiva. Si appurava altresì che subito dopo il ferimento, la persona attinta veniva accompagnata da un conoscente a bordo della sua autovettura in Ospedale. E’ stato pertanto avviata un’intensa attività di ricerca di Ciavarella rintracciato nei pressi di un immobile situato in via San Pietro, ove veniva altresì rinvenuta a seguito di accurata perquisizione, la pistola calibro 6.35, con caricatore vuoto, matricola abrasa utilizzata per consumare il grave delitto. Sulla base di quanto emerso Ciavarella è stato tratto in arresto per il reato di tentato omicidio e porto illegale di arma da sparo clandestina e condotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.

Sono in corso ulteriori approfondimenti per accertare la natura del movente.

