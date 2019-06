Assegno di mantenimento a coniuge, avvertenza

Di:

“Chi eroga l’assegno di mantenimento in favore del coniuge lo può portare in detrazione dal proprio reddito imponibile nel Modello 730 mentre chi lo riceve deve dichiararlo come reddito sul quale pagare le imposte. Va ricordato che l’anno d’imposta è quello in cui è avvenuto il versamento. Altro elemento importante è che il pagamento deve essere periodico. Nel caso ci sia stato un accordo per un assegno una tantum, questo non può essere detratto.

L’assegno di mantenimento dei figli invece rientra tra le voci detraibili dei familiari a carico.”

A cura dell’avvocato familiarista Nicola Mauro Palumbo.