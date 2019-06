De Leonardis: “Emergenza abitativa a Foggia, servono risposte”

Di:

Nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

“Questa mattina il sindaco di Foggia, Franco Landella, e una nutrita delegazione di famiglie che vivono da decenni sulla propria pelle una drammatica emergenza abitativa, sono dovuti venire nella sede del Consiglio regionale a Bari per chiedere delle risposte dall’esecutivo. L’housing sociale avrebbe dovuto essere una priorità per l’amministrazione Emiliano, ma non rientra certo nell’84 per cento del programma portato a compimento, come da annuncio del Governatore: perlomeno a Foggia, dove non vengono costruite case popolari da ormai troppo tempo e la situazione è diventata insostenibile. Ringrazio il presidente del consiglio Mario Loizzo e i colleghi della conferenza dei capigruppo per aver ascoltato le istanze di un’intera comunità, di cui il sindaco Landella è portavoce, e auspico che l’assessore Ruggeri, presente in rappresentanza della Giunta, porti in tempi rapidi all’attenzione del Governatore e dell’assessore all’Urbanistica Pisicchio quanto esposto in maniera chiara e inequivocabile. E che possa finire uno stallo non più tollerabile, perché vissuto in prima persona da persone fragili e bisognose, che meritano finalmente la dovuta e doverosa considerazione”.