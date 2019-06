Emergenza abitativa, Landella “Regione mostri attenzione per Foggia”

Di:

Una delegazione di cittadini foggiani guidata dal sindaco Landella, con consiglieri comunali e altri sostenitori, é davanti alla sede del Consiglio regionale di Bari. Chiede attenzione per l’emergenza abitativa. Una visita annunciata al governatore Emiliano che aveva risposto parlando di “marcia su Bari” in stile Mussolini. E Landella: “Nessuna marcia in stile Mussolini, è ora che la Regione Puglia mostri attenzione per le istanze della città, a cominciare da quelle che riguardano il grande dramma dell’emergenza abitativa che coinvolge centinaia di famiglie e sul quale l’Amministrazione comunale, pur non avendo disponibilità di alloggi né competenze relative alla loro realizzazione, si è impegnata strenuamente adottando tutte le soluzioni possibili per tamponare questo problema.

Un tema sul quale la Regione Puglia ha dunque il dovere di dimostrare serietà. Non sono più tollerabili continui rinvii e promesse che purtroppo restano tristemente tali”. Sono partiti alle 8.00 di questa mattina “per chiedere, in modo pacifico ma fermo, lo sblocco immediato dell’Housing Sociale e del Piano di Recupero della Zona Salice”.

ANCE FOGGIA. Ance Foggia condivide le motivazioni alla base dell’iniziativa dell’Amministrazione Comunale del Capoluogo e ribadisce l’auspicio, peraltro già espresso in altre circostanze, che un incontro del Sindaco di Foggia con il Presidente della Regione Puglia possa finalmente sbloccare, definire e portare a compimento i procedimenti amministrativi dell’housing sociale.

Ance Foggia – ha dichiarato la Presidente Annj Ramundo – resta al fianco delle istituzioni e di tutti coloro i quali intendono impegnarsi concretamente per il superamento dell’emergenza abitativa, attraverso il coinvolgimento delle categorie interessate e dei cittadini, per superare una situazione di disagio e di difficoltà che da troppo tempo deprime lo sviluppo economico e sociale della Città di Foggia.

Vi sono infatti, ha concluso la Presidente Ramundo, procedure che da anni attendono comunque una risposta ed un esito, nel rispetto delle istanze delle imprese, delle aspettative delle famiglie, delle esigenze di un migliore qualità della vita del territorio e della sua comunità.