“Festival di Street Art Stramurales” a Stornara

Stornara Life, associazione di promozione sociale di Stornara, si sta organizzando per scrivere la seconda pagina d’Arte nella piccola cittadina di Capitanata annunciando la seconda edizione del Festival di Street Art Stramurales. L’evento si terrà dal 28 luglio al 4 agosto 2019 e interesserà numerosi artisti famosi a livello nazionale e internazionale, oltre ad

altrettanti emergenti a livello locale.

Grazie al brillante e indiscusso successo della prima edizione, numerosi cittadini hanno volontariamente richiesto di diventare parte attiva della seconda, integrandosi nella macchina organizzativa anche sostenendo l’evento donando un piccolo contributo economico. Il primo fan della manifestazione si riconferma il Primo Cittadino Rocco Calamita.

Gli artisti dipingeranno i muri in piu’ punti del paese, dal centro alle periferie. Un uragano di cultura e arte che travolgerà per circa una settimana la pacata routine che caratterizza l’intero contesto cittadino della provincia di Foggia, per la gioia di grandi e piccini. A corredo dell’evento ci saranno numerose attività collaterali che, insieme ai murales, lasceranno per l’ennesima volta il segno.

E’ stata riconfermata la direzione artistica a Lina Lombardi, fotografo e grafico professionista, nonché presidente dell’associazione. Ad affiancarlo ci saranno gli illustrissimi maestri Gioacchino Loporchio e Cosimo Tiso. L’obiettivo degli organizzatori è quello di creare il Festival di Street Art piu’ grande della Puglia e dell’intero Sud Italia, valorizzando a 360° tutto ciò che riguarda il nostro territorio: cultura, arte, gastronomia… “Stramurales non è una meta da raggiungere ma il punto di partenza per sviluppare il tessuto sociale del nostro territorio, a partire dai piu’ giovani!”, è quanto dichiara Silvio Marzano, vice-presidente di Stornara Life APS.

Tutti gli altri dettagli sull’evento verranno resi noti man mano nelle prossime settimane attraverso il gruppo facebook “Stornara Life” e la pagina facebook della manifestazione “Stramurales”. Da quest’ultimi è possibile comunicare con gli organizzatori per qualsiasi informazione legata all’evento, sostenere l’arte e la cultura donando un piccolo contributo economico, diventare protagonista partecipando come Artista o mettersi a disposizione degli organizzatori durante i giorni della manifestazione.

Il segretario di “Stornara Life APS”

Antonio Signoriello