“Luna di Fragola: notte del 17 giugno 2019 a Manfredonia”

Grande, dal colore perlaceo e particolarmente luminosa. È la luna piena delle notti di giugno, la famosa Luna di Fragola. Attesa per le ore 10:30 di ieri, in un orario diurno, si è verificato un plenilunio non apprezzato appieno nelle notti italiane. Un accadimento che non rovinerà il fascino di uno dei fenomeni lunari più affascinanti dopo la Superluna di gennaio.

Un fenomeno astronomico che gli italiani hanno potuto osservare tra le 21, ora del tramonto, e le 5:40, orario dell’alba. Un arco di tempo che ha mostrato una Luna dalle tonalità perlacee e brillanti, con sfumature rosa. Uno spettacolo dall’alto.