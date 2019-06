Manfredonia. Un’estate senza saggi di danza in Piazza Duomo

Di:

Manfredonia, 18 giugno 2019. Questa estate niente spettacoli di danza in Piazza Duomo. Stando alle ultime notizie, palestre e scuole di danza sarebbero costrette a rinunciare ai tipici saggi di fine anno nei pressi della Cattedrale per diverse problematiche. Anche loro non sono state risparmiate dai vertiginosi aumenti sulla tassa COSAP ( in questo caso si parla di una somma che si aggira attorno i 5.000 euro), ma non solo: le attività dovrebbero provvedere autonomamente a procurarsi tutta l’attrezzatura necessaria, incluse le sedie per il pubblico. Spese così ingenti costringerebbero, di conseguenza, ad aumentare di maniera non indifferente le quote di partecipazione ai saggi versate dai figuranti sul palco. Cifre che, dati i tempi che corrono, molti dirigenti e insegnanti non vogliono richiedere alle famiglie. Inoltre, non sarebbe ancora stato varato un nuovo Piano Sicurezza che garantirebbe il corretto e sicuro svolgimento delle manifestazioni. Senza di esso, non è possibile svolgere alcun tipo di spettacolo in Piazza Duomo. Il risultato? I saggi verranno svolti presso strutture private, con un accesso ovviamente limitato del pubblico. Un peccato non solo per il momento di musica e festa che questi saggi creavano in piazza, ma anche per le attività commerciali come pizzerie e bar nei pressi del Duomo che, in queste serate, guadagnano grossi profitti.