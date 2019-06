Musei in musica, quando le note vibrano in luoghi impregnati di storia……

Di:

Manfredonia, 18 giugno 2019. A fine maggio il Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana ha fatto da cornice ad un evento speciale.

Che Manfredonia abbia mille risorse e mille potenzialità ormai è indiscusso, ciò che manca però è la volontà di metterle a sistema per rilanciare la città da un punto di vista turistico- culturale.

Nell’ambito di “Musei in Musica” il pubblico presente ha potuto gustare le melodie dei Solisti Appuli diretti dal maestro Michele Notarangelo, con il soprano Raffaella Palumbo e il tenore Paolo Spagnuolo.

Due ore di buona musica durante le quali si è spaziato dalle arie di opere famose come “Sempre libera” dalla Traviata di Verdi e “Lucevan le stelle” dalla Tosca di Puccini, alla musica internazionale con La Vie en rose, alla canzone napoletana fino a C’era una volta il west di Morricone…..

Una serata alternativa che ha previsto per i presenti la visita guidata al museo, il più grande d’Europa e la partecipazione al concerto. Il museo storico dei Pompieri, fortemente voluto e realizzato dal sig. Michele Guerra rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra città; vanta al suo attivo numerosi reperti riguardanti il mondo della sicurezza e dei vigili del fuoco.

Un incredibile “Tempio della sicurezza e della prevenzione”, nella Cittadella della Sicurezza e della Formazione, che ospita al suo interno il Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana.

Se in un primo momento, il Museo aveva come scopo principale quello didattico e veniva utilizzato per istruire le figure della prevenzione incendi e del soccorso presenti obbligatoriamente in tutte le aziende, oggi è un importante luogo di memoria che racconta la storia di questi due gloriosi Corpi.

Dopo il percorso guidato alla scoperta di tutti gli oggetti, cimeli e reperti conservati in loco, il pubblico si è potuto dilettare con melodie di altri tempi che hanno pervaso gli immensi spazi e deliziato le orecchie di chi si è apprestato all’ascolto in religioso silenzio.

Raffaella Palumbo (soprano) e Paolo Spagnuolo (tenore) hanno cantato con il cuore prima che con la voce, rendendo l’esecuzione di ogni pezzo un’opera d’arte in continuo divenire. Due anime melodiche che hanno vibrato all’unisono per tutta la durata del concerto in perfetta sintonia con l’intera orchestra. Un mix di suoni, note e colori quasi si volesse materializzare un dipinto dinnanzi allo sguardo compiaciuto dei presenti.

Sono esperienze sensoriali come queste che dovrebbero essere riproposte, emulate e sponsorizzate in un territorio ormai allo sbando e che al contrario potrebbe vivere di storia, cultura, musica, arte e turismo a 360° e per tutto l’anno grazie anche all’organizzazione di eventi , come questo, di qualità e di indiscusso spessore artistico.

Dopo l’enorme successo riscosso lo scorso anno, Progetti futuri in collaborazione con il museo dei pompieri ha voluto riproporre l’evento auspicando che per il prossimo anno, gli spettatori presenti possano ritornare ancor più numerosi, coinvolgendo, perché no parenti, amici e conoscenti. Educare alla cultura del bello significa anche questo: farsi trasportare dalle melodie più famose in una serata di primavera inoltrata, lasciando che la mente anche solo per poche ore distolga la sua attenzione da problemi, lavoro, angosce, etc, concentrandosi sul respiro, su una pausa, sul silenzio, sull’ascolto per rituffarsi poi nel mondo piena di positiva energia. Più che le parole a volte contano i silenzi e allora noi facciamo spazio al silenzio per ascoltare……… buon ascolto.

A cura di Mariella La Forgia