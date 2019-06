San Severo. Disinfestazione in tutto il territorio urbano

Di:

Nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 giugno intervento di disinfestazione in tutto il territorio urbano.

Prende avvio in questi giorni l’intervento di disinfestazione previsto dal Comune in tutto il territorio di San Severo.

“L’improvvisa ondata di calore – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – che da qualche giorno ha colpito la nostra provincia ci ha improvvisamente fatti passare da una clima quasi autunnale ad uno estivo. Pertanto, anche al fine di venire incontro a diverse segnalazioni che mi sono pervenute, nei giorni scorsi ho dato disposizione agli uffici comunali di procedere ad una rapido ed efficace intervento di disinfestazione”.

In particolare nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 giugno, a cura della Ditta Buttol srl, verrà effettuato un intervento di disinfestazione adulticida generale contro insetti – mosche, zanzare, ecc. – sull’intero territorio urbano cittadino. Tale intervento sarà preceduto da due immediati azioni che, nelle prossime ore, riguarderanno la villa comunale ed il popoloso quartiere di San Bernardino.

Con ordinanza n. 96 in data 12 giugno 2019, il Dirigente Area VI, ing Benedetto Di Lullo, ha precisato che è fatto divieto: dalle ore 00,00 di lunedì 24 alle ore 6,00 di martedì 25 giugno di: lasciare all’aperto, in qualsiasi luogo, generi alimentari o bevande seppure sigillate; far stazionare animali domestici in luogo aperto; trattenersi, seppure in prossimità, nel luogo ove sta effettuandosi il trattamento; tenere aperte porte, balconi, finestre durante il passaggio dell’automezzo irroratore. E’ altresì consigliato un accurato risciacquo di tavoli, lavandini, piani di lavorazione e basi di appoggio posti all’esterno delle abitazioni. Nel caso di avverse condizioni atmosferiche l’intervento avrà luogo nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 luglio.

San Severo, 18 giugno 2019