Il Reddito di cittadinanza, ossia il nuovo sussidio riconosciuto a chi si trova in una situazione di bisogno economico, spetta, in astratto, alla generalità dei cittadini. In altre parole, non ci sono categorie di persone esplicitamente escluse dal Reddito di cittadinanza, ma la legge [1] si limita a prevedere la sospensione dal beneficio per alcune limitate categorie: si tratta di chi si è dimesso nei 12 mesi che precedono la domanda di sussidio, di chi è ricoverato a carico dello Stato, o di chi ha subito condanne per determinati reati o misure cautelari personali. Requisiti particolari relativi alla residenza sono poi previsti per gli stranieri.

fonte https://www.laleggepertutti.it/289234_suore-e-preti-possono-chiedere-il-reddito-di-cittadinanza