Torremaggiore. Chiesto ripristino servizio ecografia d’urgenza

Il Direttivo del Comitato Salute Alto Tavoliere della Puglia ha inviato in data 18/06/2019 a mezzo PEC una istanza alla Regione Puglia, alla Direzione Generale dell’ASL FG ed in copia conoscenza al Comune di Torremaggiore per richiedere una ottimizzazione dei turni nella radiologia del PTA San Giacomo e sul ripristino del servizio ecografia d’urgenza nella giornata di sabato a Torremaggiore FG.

Premesso che in data 24 maggio 2019 con n° di protocollo 004431 si comunicavano i turni di servizio del dirigente medico radiologo del PTA di Torremaggiore con riferimento al mese di giugno 2019 presso la sezione TC del P.O. Teresa Masselli Mascia di San Severo. Si giustificava altresì nella nota che a Torremaggiore non essendoci attività ambulatoriale di radiologia nella giornata di sabato era opportuna questa scelta. L’auspicata sostituzione del dirigente medico radiologo non è stata effettuata e quindi il servizio di ecografia d’urgenza è stato senza alcun valido motivo soppresso, il tutto ha comportato e comporta notevole disagio per i pazienti del PPIT di Torremaggiore che ribadiamo svolge da sempre l’importante ruolo di filtro per decongestionare il Pronto Soccorso di San Severo.

CONSIDERATO CHE AD OGGI QUESTO DISAGIO PERSISTE SI RICHIEDE un fattivo interessamento in senso risolutivo anche perché siamo a ridosso della stagione estiva e gli accessi sono in aumento ed occorre non tagliare i servizi da erogare a tutela della salute dei cittadini dell’intero bacino di utenza ovvero l’Alto Tavoliere.