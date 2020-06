Manfredonia, 18 giugno 2020. “Massima stima per l’attuale consigliere regionale Mario Conca. Massima stima per un uomo che ritengo innanzitutto un ottimo padre di famiglia. Massima stima per le sue attività e il suo impegno ma, al momento, ho deciso di continuare ad impegnarmi nella mia attività professionale, quella forense. Ritengo che nella vita ci sono dei momenti in cui bisogna prendere delle decisioni. La politica per ora può soltanto attendere”. A dirlo a StatoQuotidiano è l’avvocato cassazionista del foro di Foggia, Giovanni Pio De Giovanni, Presidente dell’Associazione ‘Diritto e Salute’ articolo 32.

L’intervista con l’avvocato De Giovanni, sposato con due figli, originario di San Marco in Lamis, segue le numerose voci, negli ultimi giorni, relative a una possibile sua candidatura nella lista di Mario Conca, consigliere regionale ex 5 Stelle, componente regionale della Commissione Sanità. Allo stesso modo, voci per una candidatura dell’avvocato De Giovanni per le prossime regionali (in programma a settembre in Puglia) hanno fatto riferimento alla Lega.

“Sono di destra, sono di sinistra? Termini anacronistici. Sono per la politica del ragionamento: nel 2018 mi sono candidato alla Camera nel collegio uninominale Foggia-Gargano, per il Popolo della Famiglia, movimento nato dal ‘Family Day’ per denunciare le politiche contro la famiglia e lottare contro le unioni civili: “La famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio“, ha detto l’avvocato De Giovanni. “Se essere a sostegno della famiglia naturale vuole dire essere di destra, sono di destra; se viceversa vuol dire essere di sinistra, sono di sinistra”.

