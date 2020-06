Carcere Foggia, Montesano “Agenti penitenziaria in difficoltà: intervenire” (FOTO)

Foggia, 18 giugno 2020. Situazione personale di Polizia penitenziaria del Carcere di Foggia:Stampa a cura di“Segretario Generale Aggiunto OSAPP”.

“Una situazione ormai drammatica e apparentemente senza via d’uscita e ciò che contraddistingue le condizioni, l’organizzazione e la vivibilità lavorative del personale di Polizia Penitenziaria negli istituti penitenziari dell’intero territorio nazionale e, in particolare, anche a seguito dei fatti che hanno caratterizzato gli ultimi giorni per gli accadimenti della C.C.S.Maria C.V. , della regione Puglia”.

“Nello scorso Marzo, dopo le durissime giornate che hanno caratterizzato estreme criticità a seguito della clamorosa evasione di 70 detenuti dalla CC. Foggia, la violenza inaudita di una parte della popolazione detenuta fuori da ogni logica hanno determinato un azione di radicale cambiamento di rotta ma non di rinnovamento ed oggi assistiamo a reazioni incontrollate, dell’amministrazione locale e regionale, nei confronti di dirigenti sindacali che hanno rappresentato nelle forme consentite i disagi e le difformità che ancora si evidenziano presso la struttura Foggiana e Leccese nella totale violazione delle prerogative sindacali e i contenuti normativi statuto dei lavoratori , ancor più grave hanno pensato intraprendere azioni disciplinari confronti Polizia Penitenziaria prive di logica e nel contempo qualcuno ha provveduto a distribuire encomi ai detenuti”.

Continua Montesano “Tra l’altro nei giorni scorsi e stato trasmesso al presidente del Consiglio dei ministri Conte al ministro della Giustizia Bonafede a tutti i Gruppi parlamentari della Camera e del Senato della Repubblica , nonché , ai prefetti della regione Puglia, un dossier sul sistema penitenziario in Puglia , generato dallo straordinario lavoro degli organi statutari OSAPP Regione Puglia, tale articolata documentazione e nata dalla necessita non più rinviabile per un rinnovamento sia nel riferimento regionale che nelle articolazioni territoriali, altresì, dalla necessità immediata di un sostanziale ampliamento degli organici principalmente della Polizia Penitenziaria e del comparto ministero e rimarcare precise responsabilità per le criticità degli eventi che solo grazie allo spirito di sacrificio professionalità e senso di appartenenza degli uomini e donne della Polizia Penitenziaria e di tutti gli operatori sono state contenute nonostante il grave momento legato all’emergenza epidemiologica da COVID-2019 (“Coronavirus”)”.

Conclude Montesano “Per questi motivi siamo a Foggia per verificare e ribadire ancora una volta lo stato del sistema penitenziario Pugliese che a nostro avviso necessita di immediati correttivi e di rinnovamento”.