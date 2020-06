Cognac che passione: aumenta la richiesta online

Cognac: una garanzia di qualità determinata dall’aera di produzione

Negli ultimi mesi ilda parte dei consumatori italiani è cresciuto in maniera significativa, trascinato da un vero e proprio, a loro volta determinati dalla volontà di acquistare un prodotto pregiato che difficilmente si troverebbe nei punti vendita tradizionali. In tal senso, dunque, il 2020 si candida ad essere un anno da ricordare per i produttori e i venditori del celebre liquore francese, particolarmente apprezzato dagli intenditori e non solo.

Il processo di realizzazione del cognac viene determinato da una precisa normativa molto rigorosa, seguendo la quale si ha la sicurezza di offrire annualmente solo proposte di alta qualità.

Questo distillato, infatti, viene fatto maturare all’interno di botti di rovere e, proprio per questo motivo, risulta caratterizzato da aromi, profumi e gusti che un bevitore abituale non faticherà certamente a riconoscere fin dall’apertura della bottiglia.

Inoltre, con il nome “cognac” sono appellabili esclusivamente le produzioni della zona dello Charente, un fiume che scorre nella parte centro-occidentale della Francia, e che tra i vari dipartimenti comprende proprio quello di Cognac, un piccolo comune dal cui nome deriva la bevanda oggi famosa e amata in tutto il mondo.

Come trovare i migliori cognac online

Gli amanti delle proposte di qualità possono trovare le migliori marche di cognac pregiati su saporideisassi.it, un portale online specializzato nella vendita di prodotti enogastronomici ricercati a prezzi concorrenziali.

Consultando il catalogo online, sarà ben presto possibile individuare le tipologie di cognac che meglio possono rispecchiare e soddisfare i gusti di ognuno.

Tra i marchi più rinomati presenti sul portale si annoverano, per esempio, Hennessey, Peyrot, Martell: tutte etichette di grande pregio, che vantano produzioni dal sapore intenso, corposo e, talvolta, fruttato. Ogni azienda, infatti, realizza numerose tipologie di cognac, ognuno con un gusto ben preciso che lo caratterizza e lo distingue dagli altri distillati.

Oltre alla sua declinazione classica, infatti, il cognac è spesso venduto in molte varianti meno convenzionali che soddisfano ogni palato, come il cognac alle more, quello alle mandorle, quello alle pere oppure quello alle castagne. In questo modo, si avrà la possibilità di sperimentare anche degustazioni e abbinamenti sempre originali e innovativi.

Come determinare il periodo di invecchiamento del cognac

Prima scegliere tra i migliori cognac presenti sul mercato, è importante comprendere le classificazioni legate al suo processo di invecchiamento. Spesso, infatti, si trovano in vendita liquori di questa categoria accompagnati da sigle come X.O., V.S. o V.S.O.P.

Very Special è il significato racchiuso dalla sigla V.S., con la quale vengono indicati tutti i cognac che hanno subito un invecchiamento pari alla durata di 2 anni. Invece, V.S.O.P. significa Very Special Old Pale ed è la sigla impiegata per indicare un processo di invecchiamento di 4 anni. Infine, dal 2016 per XO si intende Extra Old, ovvero che il distillato è stato sottoposto ad un processo di invecchiamento di 10 anni, permettendogli, quindi, di acquisire un aroma ben riconoscibile per intensità.

Queste sigle, dunque, sono sicuramente un buon aiuto per iniziare a orientarsi sulla scelta del cognac più adatto alle proprie preferenze. In ogni caso, rimane fondamentale ricorrere ai migliori siti di vendita online che possono assicurare la massima scelta in questo settore, così da avere la sicurezza di optare per l’acquisto dei cognac delle migliori marche presenti sul mercato.