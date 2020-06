Commissione ERP Foggia, Maestri e Festa fanno il punto sulla situazione

, 18 giugno 2020. “Fin dal primo giorno abbiamo voluto dare un taglio molto operativo alle attività della commissione rendendola più efficace ed efficiente, sempre al servizio dei cittadini e del territorio di Capitanata”. Così, presidente e vicepresidente della commissione provinciale Edilizia Residenziale Pubblica Foggia tracciano il bilancio di questi primi sei mesi dell’importante organismo.

La Commissione è stata nominata con delibera di Giunta Regionale 1539 del 2/08/2019. Il suo percorso operativo è cominciato il 24/01/2020. Oltre al Presidente Giuseppe Maestri (agronomo, dirigente del Settore Urbanistica della Regione Puglia) e al vicepresidente Pasqualino Festa (UNIAT Foggia) in quell’occasione sono stati nominati componenti della Commissione Adele Marina Lombardi (Direttore ARCA Capitanata), Margherita Silvana Capparella (SUNIA), Leonardo Piacquadio (SICET), Gerardo De Feudis (ASSOCASA), e riconfermata segretaria dell’organismo Rina Martino. “In questi sei mesi tanto è stato fatto. In base alle sue competenze, definite per legge, la commissione ha espresso pareri su ricorsi a graduatorie provvisorie, annullamenti assegnazioni e decadenze presentate da cittadini dei comuni di Ortanova, Stornarella, Candela”.

Presidente e Vicepresidente rimarcano quindi un aspetto importante: “è doveroso sottolineare che la commissione non ha competenza in materia di assegnazione di alloggi e redazione di graduatorie ed è un passaggio fondamentale per evitare confusione e allarmismi”. “Inoltre, finalmente da qualche giorno a questa parte, l’ANCI ha sciolto la riserva comunicando i due nominativi che consentono di completare l’organigramma (avv. Vladimiro Cimaduomo, sig. Paolo Belmonte). Un passaggio di routine amministrativa ma che, ne siamo certi, concorrerà a far portare avanti le attività già avviate e gli ambiti di intervento definiti in fase di insediamento della Commissione”, concludono Maestri e Festa.