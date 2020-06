, 18 giugno 2020.: investito in serata un ragazzino di 12 anni a bordo di una bicicletta da una Suzuki Swift il cui conducente si è subito fermato per prestare i soccorsi. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, il ragazzino è stato trasportato presso il pronto soccorso di Foggia e ancora non si conoscono le sue condizioni. Sul posto una pattuglia della polizia locale.

Redazione StatoQuotidiano.it, 18 giugno 2020.