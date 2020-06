Foggia. Appello conferma condanne per racket nel trasporto dei pomodori

L’accusa sostiene che la banda ha chiesto agli autotrasportatori che dovevano scaricare i pomodori nello stabilimento Princes di Foggia una tangente di 50 euro al mese per fermarsi davanti all’impianto, richiesta che per il pubblico ministero (e per i giudici di primo e e secondo grado) era un’estorsione, mentre per i difensori una semplice guardiania, anche se abusiva”.