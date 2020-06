“L’opere i pupe a Mambredògne” (2^ parte)

L TEATRINO DELLE MARIONETTE DI MATTEO CASTRIOTTA DETTO “RASIDDE”

Negli anni ’30, Matteo Castriotta di Manfredonia al secolo “Rasidde”, pescatore senza paura, allestì per un periodo in corso Manfredi (nel pianoterra del palazzo Gian Tommaso Giordani) un teatrino di marionette, con spettacoli che lo stesso teneva ogni sera per tutto l’anno. Verso la fine degli anni ’40, Castriotta con la collaborazione di Giuseppe Mercurio “Peppenille a Punzòse” costruì il baraccone “l’opere i mariunette” che ingrandì in seguito, utilizzando anche il materiale della “barracche” (la struttura in legno demolita, ubicata nei pressi della Rotonda, precedentemente utilizzata come pronto soccorso estivo per i bagnanti). Il puparo Castriotta costruiva le armature di stagno dei pupi, mentre il maestro d’ascia “maste Frangische” Francesco Rucher al quale il puparo “Rasidde” si rivolgeva, realizzava le strutture dei pupi in legno. Durante gli spettacoli serali, il pubblico presente ai suoi spettacoli, per la maggior parte pescatori, si divertivano perché “Rasidde” mentre animava i pupi, recitava anche in dialetto manfredoniano, e ogni tanto utilizzava “a lingua serpendine” un linguaggio zingaresco un tempo praticato da “l’umene” i cosiddetti uomini di società di un tempo.

Era tale il coinvolgimento dei pescatori presenti alla rappresentazione delle marionette, che il personaggio Gano di Magonza o Maganza considerato “tradetòre” e “’nfème” era fatto scherno dai presenti nel teatrino, con lanci di scartoffie e con invettive, delle quali vale la pena ricordare: “uagliò, minele na curteddete a codu nfeme e tradetore!”, oppure “uì ji ssite u tradetore, brotta fine a da fè!”. Alla fine dello spettacolo delle marionette, Castriotta era solito dire: “u chepe pupe ji cadute e l’opere ji fernute!”(il capo pupo è morto e l’opera è finita). Molto spesso seguivano urla di contestazioni di alcuni frequentatori assidui del “bbarraccone i mariunétte” con lancio anche di oggetti perché non volevano che lo spettacolo finisse così tragicamente, con la morte del capo pupo “Orlando”. Sempre “Rasidde”, iniziava lo spettacolo, salutando gli spettatori e dicendo: “Buonasore a tutte vuje, uagnune, mizze timbe e segnuruje! Iogge u cantastorie tra cinde e cinde storje ve vole raccundè, cume abbasce a Rongisvalle c’ji svulgette lu travaglie d’Orlande e Rinaldo, belle…gagliarde e spavalde. Buon devertemende- a vuje u reggemdende , di quel Carlo Magno dove tutti lavorano e io solo magno”. Mi hanno riferito alcune persone ultraottantenni che frequentavano il teatro dei pupi di “Rasidde” di una battuta simpatica, detta da un ragazzo che collaborava con il puparo sipontino, durante lo spettacolo che è rimasta in loco famosa nel tempo.

Questi rivolto al re Carlo Magno disse una sera: “Sire, il ponte trabballea”, a tal domanda, fuori luogo, rispose subito il capo puparo: “e mitte la supponda”. Il teatrino delle marionette di “Rasidde” poteva ospitare più di 150 persone che si sedevano su panche di legno. Gli spettacoli si tenevano ogni sera e per tutto l’anno. Nei giorni festivi si tenevano due spettacoli. Uno degli aiutanti del puparo Castriotta, oltre al genero, Francesco De Rienzo, durante le rappresentazioni, era un certo “Riande”. Mi riferiva tempo fa, Arturo De Rienzo, maestro coiffeur, figlio di Francesco De Rienzo, che dopo la metà degli anni ’50 con l’avvento della televisione gli habituè (giovani, anziani, ma anche ragazzini) del teatrino delle marionette smisero di frequentarlo, costringendo “Rasidde” a smantellarlo. I numerosi pupi di Castriotta erano alti da 80 a 130 centimetri. Mi riferiva Arturo De Rienzo che il nonno aveva una dotazione di 60-70 marionette (grandi e piccole) che utilizzava di volta in volta a seconda della rappresentazione serale in programma. A proposito della dotazione di marionette di proprietà del puparo Castriotta, quando venivano da fuori altri proprietari di baracconi di marionette, si meravigliavano del numero dei pupi in possesso di “Rasidde”. Peccato davvero, che i pupi non sono stati conservati, come hanno fatto in altre città del Meridione. Ogni tanto, mi riferiva ancora l’amico De Rienzo, che suo nonno Castriotta faceva venire qualche piccola compagnia di varietà da Napoli che teneva spettacoli nel baraccone delle marionette.

Verso la fine degli anni ’50, dopo la chiusura del baraccone delle marionette, i bellissimi pupi di “Rasidde” furono conservati in un locale in corso Roma “ndu stritte” nel vicoletto Antichi Mulini. Tanti anni fa, mi diceva sempre De Rienzo, ricordando con nostalgia il teatrino delle marionette, che i pupi più belli di suo nonno furono esposti per un periodo nelle vetrine del negozio di abbigliamento dell’orafo Giovanni Bisceglia al secolo “Menechine” in corso Manfredi. Ho voluto inserire nell’articolo, un simpatico episodio, accaduto negli anni ’50, che mi è stato riferito dall’amico Arturo De Rienzo, perchè presente anche lui quella sera nel teatrino delle marionette del nonno. Prima dell’inizio dello spettacolo serale, arrivò il dott. Mario Sabino, direttore in quegli anni delle scuole Marittime di Manfredonia e responsabile della locale Siae (Società Italiana Autori Editori). Questi, entrato nel teatrino, si diresse con il suo passo veloce e caratteristico verso il palchetto, dove si trovava Castriotta, intento a preparare i pupi per lo spettacolo serale e si rivolse in modo autoritario a Castriotta perché pretendeva che per legge il proprietario del baraccone dei pupi doveva pagare la SIAE per i biglietti venduti. Rasidde, per tutta risposta, prese “nu stajùle” (mazza di legno) e rincorse Sabino che impaurito ”ngacazzute” scappò via e non si presentò mai più al baraccone delle marionette. Il puparo Castriotta, nacque a Manfredonia il 24 agosto 1895 ed è deceduto in loco il 29 dicembre 1964. La moglie di “Rasidde” signora Maria Giovanna De Finis detta “Zèrafine uastaCriste” era canestraia (preparava ceste con i giunchi di mare).

Oltre alla lavorazione di ceste e canestri, vendeva negli anni ’40 e fino agli inizi degli anni ’50, il pesce “ndi piattecille” ‘pescato dal marito. Era solita sedersi ”a pezzecandòne” in corso Manfredi zona “Pertuse u moneche” nei pressi della sua abitazione, dove vendeva la sua merce. Tra i costruttori in loco di armature di stagno per i pupi, voglio ricordare Romeo Tarantino (calzolaio) e Francesco Piemontese (meccanico). Un altro maestro puparo molto bravo che veniva da Torre Annunziata a Manfredonia, prima e anche dopo la seconda guerra mondiale, fu un certo Vincenzo Corelli, che tenne spettacoli di marionette con il suo baraccone ben attrezzato e capiente di più di 150 posti a sedere. Corelli si esibiva spesso con il suo spettacolo itinerante nelle città di Benevento, Manfredonia, Lucera, Molfetta ed altre città meridionali. Montava il suo teatrino delle marionette nei pressi della chiesa di Santa Maria delle Grazie. In una foto allegata al presente articolo, è ritratto il puparo Corelli intento a scrivere sul tabellone posto all’ingresso del suo baraccone delle marionette il titolo del suo spettacolo in programma tenuto in loco in quegli anni: “Storje dei paladini di Francia”.

Vincenzo Corelli è morto a Torre Annunziata nel febbraio del 1970, suo figlio Lucio ha continuato tra mille difficoltà questa antica tradizione di famiglia di pupari. Tra i pupari, che venivano a Manfredonia, agli inizi degli anni ’50, e allocavano per un periodo il teatrino delle marionette nei pressi della chiesa di Santa Maria delle Grazie fu Giovanni Abbuonanti conosciuto come “l’opere i pupe de don Giuanne” che aveva amicizia con il puparo locale Giuseppe Mercurio detto “a punzòse”. Nella notte del 26 luglio 1952, data che ancora molti ricordano come “l’alluviòne de Sand’Anne”, Manfredonia e Macchia subirono una disastrosa alluvione, che provocò anche dei morti, in particolare nella frazione di Macchia. Il teatrino delle marionette del maestro puparo Abbuonanti che era installato nei pressi della chiesa di S.Maria delle Grazie, fu fortemente danneggiato dall’alluvione. Mi riferiva Michele Osbello, che abitava nei pressi della Chiesa, che alcune marionette travolte della furia dell’acqua galleggiavano distrutte nel baraccone. E fu in quella occasione, come mi ricordava Elio Mercurio, figlio di “Peppenille a punzòse”, che suo padre donò alcuni pupi di sua proprietà al bravo puparo “don Giuanne”. Nel teatrino delle marionette di Giovanni Abbuonanti si tenevano anche rappresentazioni di sceneggiate napoletane. Va ricordato, che gli allestimenti di spettacoli di marionette, erano tratti da episodi delle grandi opere cavalleresche della letteratura classica, quali: “l’Orlando Furioso” (di Ludovico Ariosto); “la Chanson de Roland (di autore anonimo); “l’Orlando innamorato” (di Matteo Maria Boiardo) con in scena i mitici personaggi di: Orlando (1° paladino di Francia), Rinaldo (paladino di Francia, cugino di Orlando); Angelica, Gano conte e barone di Maganza, cugino di Orlando), Bradamante (donna guerriero dell’esercito cristiano, sorella di Orlando); Ruggiero e i paladini di Francia. Un titolo del tabellone scritto a mano dal marionettista Vincenzo Corelli per lo spettacolo serale di marionette tenuto nel suo baraccone anche a Manfredonia, così recitava: “Questa sera, la gran lotta di Roncisvalle,la morte di tutti i paladini”.

**Fonte documenti e interviste: Ricerche effettuate fine anni ‘80 presso l’Archivio storico Comune di Manfredonia. Interviste nel tempo effettuate a Raffaele Occhionero (musicista, memoria storica di Manfredonia della seconda guerra mondiale); Tonino Catalano (musicante); Romeo Tarantino (calzolaio, costruttore di armature per i pupi); Francesco De Rienzo (barbiere, genero di Rasidde); Arturo De Rienzo (maestro coiffeur, figlio di Francesco De Rienzo, che in piccola età aiutava il nonno durante gli spettacoli di marionette con il lancio della polvere colorata sui pupi per simulare la pioggia); Michelangelo Mercurio (pittore, parente di Giuseppe Mercurio); sig.ra Maria Mercurio (93 enne, vivente), Elvio Mercurio (figlio di Giuseppe Mercurio, 91 enne, vivente); Giuseppe Esposto (nipote di Giuseppe Mercurio); Michele Armillotta (tipografo, novantenne) ed altri anziani che frequentavano assiduamente il teatrino delle marionette a Manfredonia. Alcune notizie storiche attinte da: “l’Opere i Strazzulle” di Alberto Mangano-Foggia; “Opera dei Pupi apula”-rivista di antropologia – 2 dicembre 2019. Le foto del locale teatrino delle marionette inserite nell’articolo mi sono state fornite da Arturo De Rienzo nipote di Matteo Castriotta detto “Rasidde”.

NOTIZIE STORICHE SULLE ORIGINI DELL’OPERA DEI PUPI NELL’ITALIA MERIDIONALE : L’Opera dei Pupi, ebbe grande sviluppo nell’Italia Meridionale. In Sicilia alla fine del ‘700, come documentato dallo storico e puparo Enzo Mancuso, esercitavano l’arte dei pupi con la rappresentazione di racconti tipici della Sicilia. Mentre verso la metà del XIX secolo grazie a Giuseppina d’Errico detta “Donna Peppa” l’opera dei pupi ebbe grande popolarità anche a Napoli. In Sicilia due sono le scuole nell’arte dei pupi. Quella palermitana (con i pupi con articolazioni snodabili e leggere, e quella Catanese con articolazioni rigide dei pupi). La maggior parte dei pupari erano analfabeti, ma conoscevano bene opere come: la“Gerusalemme liberata”, “l’Orlando Furioso”, “Chanson de Roland”. Preparavano gli spettacoli in tutti i loro dettagli: scenografia, preparavano i copioni da recitare, cambio di timbro di voce, utilizzo dei pupi. Stavano al botteghino per i biglietti di ingresso, prima dell’inizio dello spettacolo chiudevano le porte del baraccone e davano inizio alla rappresentazione delle marionette. Va ricordato, gli stessi pupari erano anche costruttori di marionette. Sul palchetto del teatrino, dove in alto si posizionavano i pupari, veniva posta come scenografia di fondo il dipinto dell’opera cavalleresca in programma. Tra i personaggi più amati e rappresentati nel teatrino delle marionette in Italia erano quelli tratti dal poema cavalleresco “l’Orlando furioso” di Ludovico Ariosto: Orlando, Angelica, Carlo Magno, Rinaldo, Astolfo, Rodomonte, Malagigi (denominato in loco –Malaggigge-). Mentre nella “Chanson de Roland” la rappresentazione del tradimento di Gano di Maganza, la morte eroica di Orlando e la vendetta di Carlo Magno e i suoi paladini contro i Mori e l’uccisione del traditore “chene de Magònze” Gano di Maganza.

