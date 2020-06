“L’opere i pupe a Mambredògne” (1^ parte)

Manfredonia, 18 giugno 2020. Sin dagli inizi del ‘900 e fino ai primi anni ’50, uno degli spettacoli preferiti dai “mambrudunjéne” (manfredoniani), oltre ad assistere alla proiezione di film muti all’Eden Teatro “u cenematòrje mute pi sune sopa a chiazzètte” e i concerti della Banda cittadina in Piazza Municipio, era il teatrino delle marionette “l’òpre o l’òpere i mariunètte”.

Le rappresentazioni con marionette di opere cavalleresche, che piacevano tanto ai sipontini, erano tenute in baracconi di legno, denominati anche dal popolino: “u bbarraccone i mariunétte”, “l’opre o l’opere i pupe” oppure “l’opre i Strazzòlle” (quest’ultimo nome derivato dal teatro delle marionette di Foggia), meglio conosciuto come (Opera Strazzullo) per via del nome della famiglia Strazzullo.

Quest’ultima diede in affitto alla famiglia dei pupari Maldera, i locali di loro proprietà, per l’allestimento di spettacoli di marionette. Va ricordato, che nei primi del Novecento le famiglie Maldera-Parisi, abili pupari di origini napoletane decisero di trasferirsi a Foggia in pianta stabile per l’attività di spettacoli di marionette. Il teatrino dei pupi di Foggia, fu gestito successivamente da Achille Parisi, bravo burattinaio, che teneva spettacoli non solo a Foggia ma anche a Manfredonia e a Margherita di Savoia. Va evidenziato, altresì, che il teatrino delle marionette “Strazzullo”, era diventato un centro di incontro di tutti i pupari che operavano nell’area di Capitanata. La maggior parte delle compagnie di pupari che venivano a Manfredonia per allestire spettacoli di marionette venivano da Napoli ma anche dall’Abruzzo e, in qualche occasione ha visto la presenza in loco anche di qualche compagnia proveniente dalla Sicilia. I teatrini delle marionette rimanevano nella nostra Città, anche per mesi, dopo aver allestito il loro baraccone in un luogo autorizzato dal Comune. I siti dove solitamente i burattinai montavano “u bbarraccone i pupe” il loro baraccone con struttura in legno smontabile erano in zona Largo Castello (di fronte la chiesa della Stella Maris) e in Largo Porta Foggia e poi nei pressi del mulino-pastificio D’Onofrio & Longo. Mentre dal dopo guerra (secondo conflitto mondiale) le compagnie dei pupari erano soliti allestire il teatrino per loro rappresentazioni “abbasce u pertuse u mòneche” piazzale Diomede, e nei pressi della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Spesso venivano durante il periodo estivo, allorquando era maggiore la presenza dei vacanzieri che frequentavano Manfredonia.

Il 6 giugno 1902 Angelo Luigini di Castellammare Adriatico, capostipite della famiglia di pupari dei “Luigini”, proprietario di un teatrino di marionette, inoltrò domanda al Sindaco del Comune di Manfredonia, per ottenere l’autorizzazione a impiantare in largo Castello il suo baraccone di marionette. Nell’agosto del 1906, sempre Angelo Luigini, presentò domanda al Comune di Manfredonia, per avere l’autorizzare a collocare il suo teatrino di marionette, di 13 metri di lunghezza e 7 di larghezza in largo Castello per una serie di spettacoli. Il 13 giugno 1909, ancora Angelo Luigini chiese nuovamente, con istanza al Sindaco della nostra Città, di poter installare il suo baraccone per spettacoli di marionette in zona Largo Castello. Il 12 agosto 1915, Luigi Luigini figlio di Angelo Luigini, tenne istanza al Sindaco di Manfredonia, per ottenere il permesso di allestire un teatrino di legno di sua proprietà, in largo Piano delle Fosse per rappresentazioni di marionette. Dopo il primo conflitto mondiale Luigi Luigini fece residenza per un periodo a Manfredonia e allestì in un pianoterra in corso Manfredi un teatrino per spettacoli di marionette.

Questi, aveva in loco grande amicizia con il maresciallo Giovanni Marzovillo, poi comandante delle guardie municipali di Manfredonia. La famiglia di pupari dei “Luigini” nel 1919 a Pescara impiantarono un teatro Stabile delle Marionette. Luigi Luigini tenne per anni spettacoli di marionette anche a S.Ferdinando di Puglia e a Trinitapoli. Uno dei migliori pupari, a detta di molti anziani che ho intervistato, frequentatori del teatrino delle marionette in loco, tra i quali il musicista Raffaele Occhionero, che ha tenuto spettacoli di marionette a Manfredonia fu un certo don Michele Marsaglia di origini siciliane (conosciuto anche come Marseglia). Questi veniva a Manfredonia all’inizio di ogni estate e, nei primi anni allestiva il suo baraccone di pupi in largo Porta Foggia dove teneva spettacoli di ottimo livello artistico con la collaborazione della moglie e dei figli. Mi riferiva anni fa Raffaele Occhionero, che il maestro puparo Marsaglia (che aveva già tenuto spettacoli di marionette nel primo ventennio del ‘900, in particolare nella città di Ostuni e in alcuni comuni limitrofi), era innamorato della nostra Città. Tant’è, che prese in fitto un locale in Corso Manfredi al civico 89 (dove successivamente un certo Azzarito aprì in loco il primo forno elettrico) e si stabilì per un periodo a Manfredonia, dove tenne spettacoli di marionette e proiezione di film muti fino agli inizi degli anni ’30. Il puparo Marsaglia, per alcuni anni tenne spettacoli di marionette anche a S.Giovanni Rotondo, Monte S.Angelo e S.Marco in Lamis. Verso la fine degli anni ’20, Giuseppe Mercurio, persona intraprendente di Manfredonia, detto “Peppenille a punzòse” (nomignolo ereditato dalla madre originaria di Ponza), gestì per un periodo “l’Opere i pupe” in un locale di Corso Manfredi al civico 118, pianoterra dove tuttora è in attività il negozio di articoli per la casa della famiglia Mancini. Mercurio, esercitava il mestiere di calzolaio (riparava e fabbricava artigianalmente scarpe). Mi riferiva l’amico Mimì Pacilli (leader per anni del partito socialista italiano a Manfredonia) che aveva conosciuto Mercurio, che questi, nonostante avesse la licenza di 5^ elementare era una persona molto colta, garbata e onestissima. Per la storia locale, va ricordato, che Mercurio, fu tra i fondatori a Manfredonia, insieme a Lanzetta, De Padova e Gentile della sezione del partito socialista italiano, nella quale ebbe incarico di segretario amministrativo. Dotato anche di una bellissima calligrafia, preparava discorsi politici, scriveva mottetti e anche poesie. Mi riferiva Elvio Mercurio, 91 enne vivente, figlio di Giuseppe Mercurio, che suo padre nella sua bottega aveva 10-12 ragazzi apprendisti ai quali insegnava il mestiere di calzolaio e di costruttore di scarpe.

Mercurio era altresì anche bravo infermiere, professione acquisita durante il servizio militare prestato in Marina durante il primo conflitto mondiale, dove aveva fatto un corso di paramedico. Fu persona molto corretta, perchè non utilizzò mai il potere politico per i propri interessi. A tal riguardo, mi diceva sempre Elvio Mercurio che il suo papà per non essere additato di favoritismi familiari, non lo volle aiutare a trovare un lavoro a Manfredonia. Tant’è che costrinse il figlio a emigrare in Francia, dove Elvio ha lavorato come carpentiere e ferraiolo per 37 anni. Il puparo Mercurio scriveva anche i copioni per i suoi spettacoli di marionette, preparava le scenografie, scolpiva ed era anche costruttore di pupi. Lo stesso Mercurio, mi ricordava ancora il figlio Elvio, che quando abitavano in un pianoterra di corso Roma, a chiusura della bottega di calzolaio, spesso il padre invitava amici e conoscenti e con la collaborazione di Paolo Pellegrino e Tonino Cinque (ai quali suggeriva le battute che dovevano dire durante lo spettacolo), teneva per puro divertimento rappresentazioni di marionette con i suoi pupi.

Mi diceva sempre Elvio (nell’intervista che mi ha rilasciato), che il padre regalò alcuni pupi di sua proprietà, a un certo “Don Giuanne” di Napoli che veniva negli anni ’50 a Manfredonia con il suo baraccone per spettacoli di marionette. A proposito di pupi, Giuseppe Esposto, nipote di “Peppenille a punzòse”, mi riferiva che negli anni ’50, una parte dei pupi e anche un drago cinese di stoffa erano conservati in una stanza dell’abitazione dei suoi genitori. Spesso, Esposto, con i suoi fratelli giocavano con le marionette e si divertivano a spogliarle e indossare i loro costumi e le armature di scena. Altri pupi, quelli più nuovi, mi diceva sempre Esposto, erano custoditi nel retro bottega della macelleria di Giovanni Mercurio in via Campanile. Va evidenziato, che sicuramente, la passione per l’arte delle marionette a “Peppenille a punzose”, gli era stata trasmessa dal padre, Michelangelo Mercurio. Questi, di origine calabrese, aveva praticato nel corso della sua vita l’attività di cantastorie. Va altresì evidenziato, che Maria Carmela La Mensa detta “Marije a Punzose” moglie del cantastorie Mercurio, era una bravissima maestra di taglio e cucito. Giuseppe Mercuri nacque il 1° febbraio 1892 ed è morto a Manfredonia il 18.2.1968. (I – continua)