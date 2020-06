, 18 giugno 2020. Esami di maturità: lettera a StatoQuotidiano della docente Rossella Iaconeta, originaria di Manfredonia.

IL TESTO. “Caro alunno, ti chiedo perdono. Ti chiedo perdono a nome di questo Paese che poco o niente si è preoccupato di te, che oggi hai sostenuto l’esame a conclusione del primo ciclo d’istruzione, tutto preso com’è dagli esami di maturità, molto più famosi di quelli che hai sostenuto tu, tanto da dedicarci anche una canzone e un mucchio di film”.

“Ti chiedo perdono perché oggi hai affrontato il primo esame della tua vita e l’hai fatto dietro lo schermo di un computer, davanti a una griglia di facce che stentavi a riconoscere e ad ascoltare, e ti sei sentito solo. La tua voce era rotta dalla tensione, aspettavi con pazienza che la prof. finisse di parlare per non accavallare l’audio come hai imparato a fare in questi mesi di DaD. Con lo sguardo cercavi quello dell’insegnante, ma il ritorno d’immagine era lento e, a meno che l’angolatura della telecamera non fosse la stessa su tutti i dispositivi da questa parte dell’emisfero, c’è solo una piccola possibilità che la prof. stesse rispondendo al tuo sguardo proprio in quel momento. Ti chiedo perdono perché era il tuo primo esame e nessuno si è preoccupato di quale impatto potesse avere su di te affrontarlo da solo, nella tua stanza, lontano dagli amici e con mamma e papà dietro la porta della camera a trattenere il respiro per non farsi sentire. Normalmente ti saresti presentato all’esame senza genitori, preferendo a loro un amico/a fidato/a. Avresti detto loro: “Mamma sono grande, a settembre andrò alle superiori, non voglio andare a scuola facendo la figura di quello che si porta ancora dietro i genitori!” e dopo aver salutato una mamma con il cuore a pezzi avresti chiuso definitivamente la porta all’ultimo residuo di fanciullezza per avviarti sulla strada dell’autoconsapevolezza. Normalmente avresti aspettato fuori insieme ai tuoi compagni, esorcizzando la paura tra una battuta, un ripasso e un sussulto ogni volta che qualcuno finiva e il tuo turno si avvicinava. Invece hai aspettato sulla chat il messaggio della prof. che ti invitava ad entrare in una stanza virtuale con molte connessioni a banda larga e poche estensioni emozionali”.

“Ti chiedo perdono perché è da tempo che questo esame ha perso di significato, è stato svuotato della sua essenza, riducendolo ad un puro esercizio di stile dinanzi a giudici poco imparziali. È successo che gli adulti hanno smesso di avere fiducia in te, è successo che non ti riteniamo più in grado di sostenere un esame dinanzi a un membro esterno, di affrontare un’interrogazione alla cattedra, di recuperare un brutto voto senza che un registro elettronico avvisi immediatamente i tuoi genitori, di fare cinque minuti di ritardo senza che una chiamata ti raggiunga. Dobbiamo insegnarti le competenze perché a furia di trattarti da incompetente non sai più allacciarti un paio di scarpe da solo. Dobbiamo formarti per un nuovo futuro in una scuola che è strutturata su un modello del 1800″.

“Ti chiedo perdono perché nonostante questo virus abbia messo in luce tutte le debolezze e le criticità del nostro sistema scolastico, non abbiamo imparato nulla dai nostri errori. A settembre torneranno le classi pollaio, le aule strette e affollate, le strutture scolastiche fatiscenti resteranno esattamente così. Un giorno cadrà dell’intonaco su un banco e tutti si scandalizzeranno, qualche buona trasmissione televisiva farà un’inchiesta, quelli di destra diranno che bisogna investire nell’edilizia scolastica, quelli di sinistra che bisogna recuperare strutture pubbliche in disuso, quelli di centro che bisogna pur far qualcosa, poi si scoprirà un pettegolezzo piccante su un politico qualsiasi e tutti si dimenticheranno di te un’altra volta!”.

“Ti chiedo perdono perché per il resto della tua vita apparterrai alla generazione che ha fatto gli esami al tempo del Covid 19”.