Manfredonia, nessun aumento della Tari (almeno per ora)

Manfredonia, 18 giugno 2020. SCADUTO il termine (16 scorso) per il versamento della prima rata (la seconda è a dicembre) dell’IMU (imposta comunale sui fabbricati esclusa l’abitazione principale), è stato fissato il termine entro il quale i contribuenti dovranno versare nelle casse comunali la rata della Tari, la tassa sui rifiuti.. Gli importi saranno quelli già noti del 2019: la tariffa sui rifiuti non è infatti aumentata. Almeno per il momento. Le finanze del comune di Manfredonia sono in continuo stravolgimento:che ha messo in discussione assetti già definiti e riaperto voragini senza fondo.

“PER L’ANNO 2020 abbiamo mantenuto – spiega il commissario straordinario Alfonso Soloperto – la stessa tariffa Tari del 2019. E’ tuttavia una misura provvisoria consentita dalla normativa che ci dà la possibilità di determinare la tariffa in un momento successivo. Abbiamo tempo – informa – di intervenire entro la fine dell’anno di stabilire la nuova tariffa sulla base del Piano economico finanziario (PEF) che proporrà l’ASE. Che potrà essere in aumento o anche in diminuzione. Se viene stabilita entro 31 luglio possiamo inserire – precisa Soloperto – l’eventuale aumento o diminuzione, già sul conguaglio 2020. Se invece le variazioni in aumento o in diminuzione, si determinano entro il 31 dicembre prossimo, saranno applicate nel triennio successivo. Per il momento – ribadisce il commissario straordinario – il primo acconto sarà uguale all’importo del rateo 2019 e dovrà essere versato entro il 31 luglio prossimo assieme al conguaglio 2019″.

LE VARIAZIONI degli importi Tari cui faceva riferimento il commissario straordinario Soloperto, dipenderanno dalla stesura del PEF dell’ASE, l’azienda in house del comune dei servizi ecologici. “Stiamo lavorando sul documento – aggiorna – cercando di contenere al massimo tutti i costi in modo da riversare sul costo complessivo del servizio rifiuti, i risparmi realizzati. Non sappiamo se ci riusciremo, il nostro intendimento è quello”.

IL PROBLEMA sarà magari la riscossione dei tributi. “Confidiamo – annota Soloperto – nel buon senso e nella responsabilità dei cittadini. Ci rendiamo conto delle difficoltà, ma la situazione della finanza comunale è quella ormai nota. Occorre il contributo di tutti. Oltre ai rovesci subiti nel corso degli anni precedenti – riflette – che hanno determinato una situazione debitoria abissale, è venuta meno la riscossione di tanti tributi afferenti a vari cespiti locali a causa del Covid-19. Sono stati promessi contributi dal Governo, ma non sappiamo di quale entità e quando arriveranno. Dobbiamo capire se quelle risorse potranno essere inserite e come in bilancio. Confidiamo nella operatività dell’Ufficio tributi che ha completato la sua riorganizzazione e avviata la sua attività a pieno regime”.

A cura di Michele Apollonio, Manfredonia 18 giugno 2020.