Manfredonia, nominato funzionario responsabile dei Tributi locali

, 18 giugno 2020. Con recente deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia, è stato nominato il Rag., nato a Trinitapoli il giorno 07.08.1948, funzionario responsabile dell’Imu, funzionario responsabile della TARI, funzionario responsabile dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

E’ stato dato atto “che, in ragione di tale nomina, al predetto funzionario responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa ai tributi come sopra, così come previsto dalla normativa vigente“.