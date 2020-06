“Manfredonia: Piano d’azione per la città”: la Governance pubblica (I)

Premessa: Gli attori chiave di uno sviluppo sostenibile e duraturo. Le condizioni necessarie e sufficienti affinché una città intraprenda un percorso di crescita intelligente, sostenibile e inclusivo è l’esistenza di un corretto equilibrio tra governance pubblica, imprese e mercati e comunità. La presenza di un giusto equilibrio tra questi tre pilastri mette la città nelle condizioni migliori per poter garantire il benessere diffuso della popolazione.

Quando uno qualunque dei pilastri si indebolisce o si rafforza eccessivamente rispetto agli altri la città intesa come società ne soffre. Ogni pilastro deve agire nell’interesse generale in tutte le sue azioni, consapevole che solo ricercando un equilibrio tra gli stessi si crea una società funzionale. Nel caso della città di Manfredonia tutte e tre i pilastri sono fortemente indeboliti: la governance pubblica allo stato attuale non esiste poiché l’organo politico è stato sciolto dal Ministero degli Interni per rischi di infiltrazioni mafiose, il sistema economico e produttivo è insufficiente e debole rispetto alle esigenze della città mentre la comunità è disaggregata, rassegnata, rancorosa e ripiegata su se stessa.

Tutto il documento contiene riflessioni e proposte rivolte al futuro della città, tutte da eseguire e realizzare in un percorso di coinvolgimento collettivo senza il quale niente di buono sarà possibile, condannando la città ad un declino irrimediabile. Di fronte ad una situazione così drammatica e seria la questione di cosa vogliamo costruire richiede una risposta immediata. Bisogna avere piena consapevolezza della direzione da prendere e quali sono gli obiettivi da perseguire: ciò che conta adesso più che mai è il fare. Il momento di cambiare è proprio questo: ora o mai più.

1.1 La Governance Pubblica: obbiettivi e strategie

Primo: Risanare la Finanza Pubblica Locale – Il Bilancio un Bene Pubblico

Una buona Governance Pubblica è condizione imprescindibile per raggiungere non solo l’obiettivo di equilibrio finanziario del bilancio pubblico, ma anche i necessari obiettivi economici, sociali e di sostenibilità ambientale necessari a dare alla città un Modello di Sviluppo Economico intelligente, duraturo, attrattivo e inclusivo che dia benessere diffuso alla popolazione. Obiettivo prioritario è risanare il bilancio pubblico dell’Ente, che a consuntivo 2018 presentava uno squilibrio delle partite correnti di oltre Euro 24 mln, accumulato nel corso degli ultimi quindici anni. Non può esserci nessun contributo allo sviluppo economico e sociale della città attraverso misure di politica economica locale se non si raggiunge l’equilibrio finanziario tra entrate correnti e uscite correnti.

La Governance Pubblica precedente ha approvato un Piano di Riequilibrio Finanziario a dieci anni prevedendo una serie di misure sul piano delle entrate e della spesa corrente basate principalmente sul recupero dell’evasione fiscale, sulla dismissione del patrimonio immobiliare e sulla riduzione della spesa corrente. E’ un piano la cui sostenibilità nel lungo periodo dipende quasi esclusivamente da maggiori entrate tra cui anche aumenti di imposte. Il dettaglio di tutte le misure poste a base del risanamento sarà analizzato nella parte dedicata all’attuazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2018-2027.

Lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione

La Governance Pubblica deve garantire prima di tutto sicurezza e legalità, e nella città di Manfredonia ciò vuol dire combattere la presenza di delinquenza organizzata. E’ indubbio il condizionamento economico e sociale che la criminalità organizzata ha esercitato in questi ultimi anni nella sfera pubblica e imprenditoriale che ha posto un grosso limite alla capacità di sviluppo economico della città. Molteplici sono state le attività economiche nate in questi anni da parte di gruppi criminali con risorse finanziarie provenienti soprattutto dal traffico della droga e delle armi. L’incapacità progettuale delle classi dirigenti e della politica in generale ha consentito ancor di più alla delinquenza organizzata di invadere l’economia e di penetrare anche nell’apparato pubblico per influenzarne le decisioni. L’indifferenza, la complicità e la commistione tra politica e criminalità ha portato la città verso un declino drammatico.

La malavita è un serio ostacolo alla crescita e allo sviluppo economico e civico, pertanto compito fondamentale e primario della futura Governance Pubblica sarà quella di rimuoverla con forza e decisione con l’aiuto di tutte le istituzioni, dalle forze dell’ordine, alla magistratura. Altra piaga da contrastare sarà la corruzione e il clientelismo diffuso, piaghe che hanno portato l’apparato pubblico a dotarsi di un organico con un livello di professionalità molto scadente, che è stata anche causa importante della situazione di pre-dissesto finanziario dell’Ente Comunale.

Ci sono montagne di evidenze empiriche, di ogni tempo e di ogni luogo, che dimostrano che un sentiero di sviluppo economico non è, in alcun modo, compatibile con un alto e diffuso livello di criminalità, corruzione e clientelismo. Le statistiche di “Transparency International” mostrano una evidente correlazione inversa tra alta criminalità, corruzione e clientelismo e livello di sviluppo economico. Una Governance pubblica corrotta e impreparata è una passività nascosta che ostacola la creazione di un ambiente favorevole alla crescita. In altre parole, se una Governance Pubblica premia la pirateria, allora nasceranno organizzazioni di pirati, se la Governance Pubblica premia le attività produttive, allora nasceranno aziende sane.

Il contesto istituzionale nel suo complesso, ovvero l’ambiente nel quale fare impresa, incide in maniera cruciale sulla possibilità di innalzare la produttività, di riallocare le risorse verso comparti e imprese più competitive. Più in particolare, il rispetto della legalità svolge un ruolo fondamentale: la criminalità organizzata, la corruzione e l’evasione fiscale non solo indeboliscono la coesione sociale, ma hanno effetti deleteri sull’allocazione delle risorse finanziarie e umane, rendendo impossibile la costituzione di un ambiente favorevole all’attività di impresa, e, quindi all’occupazione e riducendo le possibilità di crescita

all’economia. Un lavoro recente ha stimato che l’insediamento della criminalità organizzata in Puglia nei primi anni settanta ha generato, nell’arco di un trentennio, una perdita di PIL di circa 16 punti percentuali, rispetto ad uno scenario senza. Utilizzando una metodologia simile, si è anche confrontato quanto accaduto in Friuli Venezia Giulia e Irpinia dopo i terremoti del 1976 e del 1980. Il conseguente ingente afflusso di fondi pubblici ha generato effetti di lungo periodo ben diversi nelle due aree: nel corso dei trenta anni successivi, in Friuli, dove la criminalità organizzata non era presente, la crescita del PILpro-capite è stata superiore di circa venti punti percentuali, mentre in Irpinia, dove la criminalità era

fortemente radicata, la crescita del PIL pro-capite è stata inferiore di dodici punti percentuali. Il rallentamento della crescita in Irpinia sarebbe dovuto al proliferare della corruzione e della presenza della criminalità organizzata che ha distorto l’allocazione delle risorse, ridotto l’efficienza produttiva e deteriorato il capitale sociale dell’area.

In altri termini, la presenza della criminalità organizzata determina una distorsione nell’allocazione delle risorse pubbliche; vi è evidenza che nei territori caratterizzati da tale presenza le imprese tendono a ricevere, a parità di condizioni, maggiori incentivi pubblici che confluiscono però in buona parte in corruzione, in inefficienze, clientele e se ne avvantaggiano imprese dirette da organizzazioni criminali. Inoltre una maggiore densità criminale incide sul costo del credito per le imprese, specie quelle di piccola dimensione, e induce una maggiore richiesta di interessi e garanzie da parte delle banche con potenziali effetti negativi su investimenti e crescita.

Secondo uno studio di qualche anno fa, le aziende che operano nelle aree caratterizzate da alti livelli di criminalità pagavano tassi di interesse di circa trenta punti base più elevati rispetto a quelli pagati dalle imprese in zone con bassa criminalità ed erano costrette a fornire maggiori garanzie per ottenere credito. Un ulteriore effetto negativo per le imprese e l’economia in generale si ha nel mercato assicurativo dove la criminalità impone un costo diretto alle imprese e cittadini. I premi più elevati sono pagati in Campania, Puglia e Calabria, regioni a forte densità criminale. Il premio medio pagato a Napoli è più del triplo della media europea. In una ricerca del Censis fatta su 800 imprenditori nelle regioni Obiettivo 1 è emerso che il 60% ha dichiarato di subire condizionamenti da parte della criminalità organizzata, con ripercussioni sull’attività di impresa in termini di maggiori costi (rapine, intimidazioni, minacce, pizzo, concussione, corruzione etc).

Pertanto, i costi al Sud dovuti alla presenza della criminalità sarebbero due volte e mezzo quelli sostenuti al Centro e al Nord con l’effetto di rendere l’intero sistema meno competitivo e attraente per ulteriori investimenti sia nazionali che esteri. Si stima che i flussi di investimento esteri in Italia sarebbero superiori al 15% – 16 miliardi in più (2006-2012) se le condizioni istituzionali ed ambientali fossero uguali a quelli dell’Unione Europea.

La stessa qualità del capitale umano e sociale, essenziale per la crescita economica di lungo periodo, risente della presenza della criminalità. La qualità degli amministratori pubblici locali e del livello di istruzione risentono negativamente poiché la criminalità ha il potere di condizionamento e di influenza delle decisioni pubbliche che invece di essere prese nell’interesse pubblico sono invece indirizzate spesso a favore delle organizzazioni criminali.

Un’amministrazione pubblica trasparente ed efficiente costituisce un requisito essenziale per combattere corruzione, criminalità e uso improprio delle risorse pubbliche. La città non avrà mai uno sviluppo e una crescita adeguata se a rappresentare le istituzioni non ci saranno donne e uomini di alto valore morale e professionale. In altri termini la corruzione e la criminalità alterano il funzionamento del mercato penalizzando le imprese sane, ostacolano nuove iniziative imprenditoriali, riduce i flussi di investimenti interni ed esteri, distorce l’allocazione delle risorse umane e delle risorse pubbliche, crea incertezze nei mercati e rende le transazioni più costose ed inefficienti, indebolisce la democrazia, i principi di legalità e di uguaglianza, la fiducia nelle istituzioni. Secondo una ricerca condotta dalla Banca Mondiale in Italia si stima che il solo fenomeno della corruzione ci costa in più tra i Euro 50/60 mld all’anno pari a oltre il 7% del totale della spesa pubblica (Euro 850 mld) e riduce il tasso di crescita di 0,5% punti percentuali annui.

Il Fondo Monetario Internazionale stima addirittura che il nostro Paese crescerebbe di circa il 2% in più di PIL in assenza di fenomeni di corruzione e di delinquenza. Se applichiamo il valore in più della spesa corrente dovuto a fenomeni corruttivi (+7%) in Italia, al bilancio comunale della città di Manfredonia si ha un incremento della spesa pari a circa Euro 3 mln.

La corruzione costituisce una vera e propria tassa immorale ed occulta pagata con i soldi dei cittadini, i cui effetti si hanno sulle entrate e spese, riducendo le prime e aumentando le seconde. L’economia condizionata da corruzione e criminalità funziona male, produce meno e cresce poco. In altre parole c’è una perdita di valore aggiunto che coinvolge tutti poiché:a) danneggia il meccanismo della concorrenza che è fondamentale per un’economia di mercato; b) emergono non le imprese più efficienti, ma quelle che corrompono di più; c) distorce la spesa pubblica poiché vanno avanti non i progetti prioritari, ma quelli che convogliano tangenti.

Numerosi modelli econometrici italiani e internazionali hanno stimato che la presenza di criminalità e corruzione nell’economia di un Paese riduce il PIL- pro capite. Senza la distorsione di questi due fenomeni avremo che il Pil pro-capite sarebbe più alto del 33% e per la città di Manfredonia ciò significa passare da un PIL pro-capite di Euro 13,1ml a Euro 17.4 ml aumentando il reddito disponibile delle famiglie. La criminalità organizzata e la corruzione hanno un ulteriore grave effetto quello di rendere le istituzioni più deboli, l’istruzione più bassa, un capitale sociale di scarsa qualità.

Le misure per combattere in maniera preventiva corruzione e criminalità sono: 1) la trasparenza degli atti con la pubblicazione dei conti della Pubblica Amministrazione, dei redditi e dei patrimoni di politici, amministratori e dipendenti pubblici in posizioni apicali nonché ampia conoscenza dei prezzi a cui si aggiudicano forniture di beni e prestazioni di servizi: 2) rotazione dei dirigenti con mansioni e incarichi nuovi.

Il tema culturale del rispetto delle regole, del vivere civile, del mercato, più dei contatti personali è uno dei temi principali da affrontare da parte della futura classe dirigente della città. L’effetto più devastante è che i territori ad alta intensità di questi fenomeni come quello di Manfredonia svuotano le comunità del migliore capitale umano costringendo i giovani più promettenti e qualificati e le competenze migliori ad emigrare in altri territori condannando il Sud per sempre ad area di sottosviluppo, di assistenza e di povertà. Senza una bonifica radicale della criminalità ogni speranza di sviluppo economico e sociale diventa

un’illusione perpetua. Una guerra di liberazione è cominciata, una buona parte della popolazione ha cominciato a liberarsi, e bisogna sperare che ogni giorno se ne aggiungeranno altri, molti di più. Ne saremo sempre di più a ribellarci se nella nostra terra cominceremo a vedere i segni di una buona politica. Quella che si declina in politiche sociali e in giustizia sociale. Le sole che alla mafia tolgono l’aria.

Per dirla con le parole di Papa Francesco “la corruzione e la criminalità impediscono di guardare il futuro con speranza, perché con le sue prepotenze e avidità distruggono i progetti dei deboli e schiacciano i poveri. Per debellarle dalla vita personale e sociale sono necessarie prudenza, vigilanza, lealtà, trasparenza, unite al coraggio della denuncia. Se non la si combatte apertamente, presto o tardi rende complici e distrugge l’esistenza”. (II – continua)

(Manfredonia, 31 gennaio 2020 – A cura del dott. Nicola di Bari – Economista di Impresa GEI – Dottore Commercialista – Manager imprenditore – fonte www.comunitaeterritorio.it)