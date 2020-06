Nicola Di Bari “Manfredonia: Piano d’azione per la città” (I)

(I)per innescare un processo di sviluppo e di crescita capace di impiegare al meglio tutte le risorse materiali e immateriali che la città dispone.

E’ una visione che mette al centro l’azione di responsabilità delle classi dirigenti locali, da quella politica e istituzionale a quella imprenditoriale e delle professioni, nonché il ruolo che deve assumere la Comunità. Il Modello di Sviluppo che si propone prevede una crescita economica endogena, totalmente diversa dai modelli sperimentati in passato, che parte dal basso e dal luogo i cui viviamo, dall’impiego intelligente, sostenibile e inclusivo di tutte le risorse che il territorio dispone a cominciare dal suo capitale sociale, dalle relazioni che si dovranno instaurare tra politica, istituzioni, imprese. scuole e università e cittadini affinché

agiscano come forza propulsiva del cambiamento. Le risorse di cui Manfredonia dispone e dalle quali occorre partire sono: l’economia del mare, l’agricoltura, nella sua forma più evoluta e innovativa, la sua storia, le sue tradizioni culturali, la sua identità, fatta di accoglienza e di città aperta al mondo.

Lo scopo di questo lavoro è preliminarmente illustrare i meccanismi che devono attivarsi per mettere in moto un percorso di sviluppo economico locale duraturo che crei maggior benessere per la Comunità in un contesto di economia globalizzata, aperta e fortemente concorrenziale.

Nel presente lavoro proponiamo una strada, mai battuta, più dura, più impegnativa, più difficile che coinvolge tutti, che non è calata dall’alto, ma che alla fine porterà alla crescita e alla prosperità se sapremo costruirla assieme. Più difficile è la sfida più entusiasmo, più passione è più lavoro sono necessari. Non bisogna arrendersi ad un futuro senza Sviluppo.

Questo lavoro racconta il tentativo di scorgere un domani possibile; i pensieri, le considerazioni che ispirano questo tentativo sono rivolti a tutti coloro che in qualche modo ritengono ancora di costituire il capitale sociale di questa città. (I – continua)

(Manfredonia, 31 gennaio 2020 – A cura del dott. Nicola di Bari – Economista di Impresa GEI – Dottore Commercialista – Manager imprenditore – fonte www.comunitaeterritorio.it)