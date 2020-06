Nunzia Canistro denuncia in Procura Presidente Salvatore Ricciardi

San Giovanni Rotondo (Fg). Un dettagliato esposto alla Procura della Repubblica di Foggia per denunciare un atto di “bullismo politico”. Sotto accusa Salvatore Ricciardi, Presidente del Consiglio Comune di San Giovanni Rotondo per aver, di fatto, “offeso e minacciata” l’ex vice sindaco e consigliere comunale Nunzia Canistro.

I fatti. “Il 18 maggio scorso – spiega la Canistro, consigliere comunale di minoranza – durante un fuori onda della seduta del Consiglio Comunale in video conferenza, sono stata vittima di “bullismo politico” da parte del Presidente del Consiglio Comunale, il quale, pur di negarmi il diritto di parola, racconta ad una dipendente comunale di essersi messo d’accordo con il segretario comunale per farmi tacere sulla discussione e aggiunge: “La devo menare ad uccidere, lei mi chiederà la parola e io gli dirò nooo, lei forse non ha capito…..” Dall’ascolto di tale parole si evince palesemente la volontà del Presidente di negami la parola in Consiglio per argomentare la mia interrogazione e di essersi organizzato anche con il segretario. Un fatto grave che, spero, la Procura faccia immediata chiarezza”. E ancora.

https://youtu.be/dM6i2_HlTHY

“Oramai non mi sento più al sicuro e chiedo alle istituzioni, tutte coinvolte, di intervenire al fine di ripristinare la legalità e la democrazia, perché sono vittima di intimidazioni politiche proprio da parte di chi dovrebbe, tra l’altro, garantire la mia dignità politica e la mia sicurezza come donna e rappresentate delle istituzioni. Durante il Consiglio Comunale il tono utilizzato da Salvatore Ricciardi è stato irruente e mi ha causato un forte stato di agitazione e di ansia, tale per cui non riesco a svolgere con serenità il mio manato elettorale e sentirmi al sicuro in Comune”. Conclude. “Sono stati utilizzate parole riconducibili ad un linguaggio “arrogante” e parole tipiche del maschilista. Ho subito un atteggiamento violento. Ed il sindaco, mio malgrado, non ha speso una sola parola di solidarietà. Per tutelare la mia immagine e la mia incolumità, ho ritenuto opportuno presentare una denuncia penale, unitamente ad una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Governatore della Puglia Michele Emiliano. La magistratura accerterà la verità”.