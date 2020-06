Foggia, 18 giugno 2020. Famiglie e bambini attendevano più che mai, dopo il lockdown, la riapertura dei parchi giochi della città, tre strutture –– che di questo periodo, in tempi normali, sarebbero state affollatissime. Dal 15 giugno è possibile in Puglia trascorrervi qualche ora della giornata, ma a Foggia i cancelli sono ancora chiusi. “A questa mancanza dei parchi si aggiunge quella della– dice– altro luogo di incontro, dallo spiazzale antistante alla zona del bar era un luogo di aggregazione per figli e per genitori”. In questi giorni si cominciavano a sperimentare le giornate estive. Vero che occorrono le dovute cautele, ma almeno si sperava nei luoghi aperti, specialmente quelli destinati solo ai bambini.

Occhionero, qualche giorno fa, aveva lanciato un appello alle istituzioni di Foggia: “Il 15 giugno riaprono i parchi giochi, ed è una bella notizia, non sono solo una valvola di sfogo ma un tassello fondamentale per garantire il ritorno alla normalità di tanti foggiani, mamme, bimbi, papà. Ci aspettiamo di trovare ambienti e giochi in perfetto stato di manutenzione, curati, ma anche che sia garantita attenzione a tutte le misure anti-Covid, sanificazione, mascherine, distanziamento sociale, rispetto di turni e file”. Sono trascorsi tre giorni e non si ricomincia.

Stato Quotidiano ha contattato alcuni uffici comunali che hanno risposto “la riapertura è prevista la settimana prossima”. La gestione delle tre strutture da febbraio scorso è passata, con una determina dirigenziale, alla Eco coop sociale che si occuperà di aprire, chiudere, del servizio guardanìa e pulizia. La scadenza dell’affidamento è fissata al 31 luglio, orario lavorativo, 8 ore al giorno. La scelta del Comune è derivata “dalla mancanza di copertura ore extralavorative per personale interno all’amministrazione e nel numero delle risorse umane destinate a tale servizio” si legge nella determina, “si è nel tempo rilevata la difficoltà a garantire con continuità e congruità il servizio di apertura, chiusura e guardanìa”.

La portavoce del comitato commenta: “Mah, speriamo ch e si riapra. Quello che io credo, mentre cercavo di attingere più informazioni, è che il Comune non ci abbia proprio pensato, cioè non abbia fatto un piano ad hoc come quello per il mercato Rosati. Riguardo questa nuova gestione non lo so, non li conosco. In ogni caso da mesi si protrae questa situazione, è inutile ripetere che quando usciamo non sappiamo dove portarli i nostri bambini, in questi mesi abbiamo inventato di tutto, colori, fogli, ogni sorta di creatività e casa invasa da giochi e giocattoli”.

Ma non è solo questo, da almeno 4 anni funzionano a fasi alterne, prima perché da ristrutturare, anche con dei bei risultati, come lo stesso comitato ha più volte evidenziato. Poi, da maggio scorso, qualche genitore ha portato i figli in villa e la zona destinata ai bambini è stata trovata chiusa. E’ seguita l’emergenza Covid e ad inizio d’anno, per risolvere la questione del personale, il cambio di gestione. “In inverno – prosegue Occhionero- si va preferibilmente al centro commerciale, in estate pensavamo di stare all’aria aperta, forse non si era pronti per questo appuntamento. Ma perché i bambini sono sempre ultimi? Forse perché non si lamentano e non producono reddito. Fino a quando non capiremo che una città che sa guardare al futuro è una città che investe sul futuro, e il futuro sono i bambini, la città non sarà capace di volare”.

A cura di Paola Lucino, Foggia 18 giugno 2020.