Riapre Grotta Paglicci, cercasi presentatori per l’inaugurazione

(RETEGARGANO) Cercasi presentatori per l’inaugurazione del Museo Paleolitico di Grot­ta Paglicci. In ciò sono impegnati notte e giorno gli amministratori del Comu­ne con in testa il sindaco Luigi Di Fiore e la vice, Vi­viana Saponiere. L’obietti­vo è di dare al sito, da tem­po noto in tutto il mondo, il giusto rilievo di pubblici­tà sulle testate cartacee e on line italiane ed estere, per trarlo dalla secca dell’ignoranza in cui è pre­cipitato fin dal 2004, anno dell’ultima campagna di scavo e dal trapasso della guida di essi dal compian­to Professore Arturo Pal­ma di Cesnola alla collega Anna Maria Ronchitelli, at­tuale dirigente del settore e docente presso l’Univer­sità di Siena. Fonte: retegargano