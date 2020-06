con il recupero (recall)

delle visite e delle prestazioni rimaste in attesa dal 9 marzo scorso.

Foggia, 18 giugno 2020. Continua la riapertura graduale dei servizi della ASL FoggiaDal 18 maggio al 17 giugno, in tutta la provincia di Foggia sono state erogateprestazioni, dato che comprende l’attività specialistica ambulatoriale di recall, le urgenze e le prestazioni di laboratorio analisi. Ad un mese dal riavvio delle attività, il recall delle prenotazioni sospese è terminato per circa cento agende.

Attività Distrettuali

I servizi nuovamente operativi per i quali continua l’attività di recall sono i seguenti.

Nel Poliambulatorio di Stornarella: è stata riattivata la Dermatologia; sono riprese le visite domiciliari di Diabetologia e, da giovedì 25 giugno, riprenderanno anche quelle ambulatoriali; da lunedì 22 giugno riprenderà l’Otorinolaringoiatria.

Nel Poliambulatorio di Carapelle dal prossimo mercoledì 24 giugno sarà riattivata la Dermatologia.

Nei Poliambulatori di Foggia è ripresa l’attività di Urologia.

Nei comuni del Distretto di Vico del Gargano sono riprese tutte le attività di specialistica ambulatoriale, di Radiologia e di Laboratorio analisi. Rirese anche le attività dei Consultori familiari. Ad oggi il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata ha in carico 254 pazienti a domicilio.

Ufficio Vaccinazioni

A Lucera riprendono le attività per le quali è stato individuato un nuovo ambulatorio vaccinale all’interno dei locali dell’Ufficio di Igiene.

Commissioni di invalidità Civile

Oltre alle sedi di Foggia, San Severo, Apricena e Cerignola, sono nuovamente operative le sedi di Manfredonia e Lucera. Si ricorda che presso le sedi di Apricena e San Severo sono chiamati a visita anche gli assistiti del territorio afferente alla sede di Torremaggiore, al momento non conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle disposizioni regionali. Qui la ASL sta cercando di individuare una nuova sede, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Dipartimento di Riabilitazione

Dopo la sede di Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Cerignola, Apricena e San Nicandro Garganico. Lunedì 22 giugno riapriranno anche le sedi di Troia e Deliceto.

Ser.D. (Servizi per le Dipendenze)

Dopo i Ser.D. di Cagnano Varano, Manfredonia e Vieste, tornano all’attività ordinaria anche i Servizi di Torremaggiore, Apricena, Cerignola e Orta Nova.

Prenotazioni

Per le prenotazioni è possibile utilizzare i seguenti canali: contact center (numero verde 800466222); sito web aziendale www.aslfg.it (servizi online); app regionale; mail: prenota@aslfg.it; farmacie.

“Per evitare affollamenti e code agli sportelli, momentaneamente sono limitati gli accessi ai CUP. La ASL, pertanto, ha potenziato il contact center e le altre modalità di prenotazione online. Tuttavia, il riavvio delle attività dopo la sospensione dei mesi scorsi, causata dall’emergenza sanitaria, sta riversando sul contact center un numero straordinario di telefonate per richieste di informazioni e per prenotazioni. L’impatto di queste telefonate, nell’ordine di diverse decine di migliaia, potrebbe causare situazioni di intasamento. La Direzione si scusa per eventuali disagi e chiede a tutti i cittadini collaborazione e pazienza”.