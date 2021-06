5 steps per creare un franchising e 2 consigli per farlo funzionare bene

Molti imprenditori hanno il sogno di vedere la propria attività in tutto il mondo, e il modo più veloce ed economico per farlo è il franchising. Però non è una cosa semplice, poiché vanno coinvolti nel progetto franchising tantissimi altri imprenditori, e si sa che la cosa più difficile è gestire le persone.

Per questo motivo ecco una linea guida che spiega come si fa ad aprire un franchising.

1- Avere un’idea innovativa e scrivere un business plan (H3)

Per creare una rete franchising di successo c’è bisogno di un’idea innovativa, originaria e differenziante alla base.

Senza questa il primo punto vendita non potrà mai fare grandi risultati e nessun imprenditore vorrà mai aprire un’attività simile a tante altre sul mercato.

E’ pur vero che un’idea senza una progettazione valida, rimane solo un’idea.

Bisogna quindi scrivere un business plan che misuri i risultati sperati.

2- Aprire un punto vendita e testare le procedure, fatturato e se previsionali arrivano (H3)

E’ arrivato il momento di mettere l’idea sul campo, e non solo su un file excel!

Si apre quindi il primo punto vendita, analizzando fin da subito tutte le caratteristiche utili ai fini di geomarketing (località, target di abitanti, reddito medio, ecc).

La parola chiave in questa fase è test!

Si testano tutte le procedure, finchè non si trovano quelle migliori. Poi si consolidano e a fine anno si vede il fatturato e il margine generato.

Il risultato è valido?

Bene si può andare avanti

3- Scrivere Manuali (H3)

Se il risultato è valido ora bisogna ottimizzarlo e renderlo replicabile.

Come?

Standardizzando tutte le procedure che hanno portato a quel risultato, dal marketing al servizio, dalla gestione delle risorse umane a quella dei clienti.

L’unico modo per trasferire il proprio know how (l’insieme di conoscenze e competenze) in maniera standard è scrivere manuali.

Quello più importante, e anche obbligatorio per legge, è il Manuale Operativo!

4- Scrivere un franchising plan per la casa madre e un business plan per l’affiliato

Ora può partire il progetto franchising! Come al punto 1, all’inizio di un progetto bisogna scrivere un business plan, che in questo caso si chiamerà franchising plan.

Serve a misurarne la fattibilità e a calcolare, quindi, un previsionale da qui ai prossimi 3-5 anni.

Ora però le figure in gioco sono due:

il franchisor, ovvero la casa madre

il franchisee, cioè l’affiliato

Poichè anche il franchisee dovrà far partire un progetto, ovvero l’apertura del punto vendita in franchising, vorrà vedere un previsionale!

Bisogna quindi scrivere un business plan anche per l’affiliato che risulterà molto utile anche alla casa madre per analizzare quali saranno le voci di costo per il contratto di franchising:

fee d’ingresso, il compenso iniziale per aderire alla rete franchising

royalties, pagamente proporzionali in percentuale al fatturato per la concessione di una serie di servizi dalla casa madre

5- Cercare affiliati (H3)

Cercare affiliati è la parte finale, ma se l’attività è innovativa, remunerativa e si sposa perfettamente con le esigenze del target scelto, non sarà poi così difficile cercare affiliati.

Se, invece, si è sbagliati a programmare qualcosa ai punti precedenti, la ricerca risulterà più complicata.

Un consiglio è quello di non far entrare tutti nella rete franchising, ma solo le persone realmente interessate e pronte ad apportare un reale valore.

Se si sbagliano gli affiliati si può considerare il progetto franchising concluso!

Come far funzionare bene la rete franchising (H2)

Questi due punti sono successivi alla ricerca affiliati, e sono di sicuro i punti più importanti che differenziano un buon franchising da un franchising scadente

6- La formazione professionale (H3)

Un buon franchising si basa su una formazione di alto livello, professionale e che da la possibilità ad un affiliato di aprire il punto vendita soltanto quando è veramente preparato.

Senza formazione o con una formazione di basso livello si rischia che ogni affiliato lavora in modo differente, rovinando il servizio nelle diverse città in cui si aprirà

7- Creare una squadra di supporto all’affiliato (H3)

Il franchising in ogni caso è un’attività imprenditoriale, e nel tempo anche gli affiliati potranno incontrare problematiche con un collaboratore, fornitore o cliente.

In quel caso la vera forza del franchising è avere alle spalle una casa madre che aiuta e supporta il franchisee.

Di conseguenza il franchisor deve creare un team di esperti pronti ad andare nei punti affiliati in caso di emergenza. Questo servizio potrà essere inserito per un numero limitato di volte all’interno della proposta di affiliazione, e poi esser fatto pagare per le richieste aggiuntive. (nota stampa)