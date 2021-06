Monte Sant’Angelo, 18 giugno 2021. Sembra banale ma non lo è affatto, non è banale perché son passati 43 mesi di sacrifici per circa 200 famiglie, non è banale perché nonostante tutto, il 18 Giugno 2018 ho visto tornare il sorriso a tanti colleghi diventati amici, ho visto sorridere donne e uomini stremati da una battaglia lunga 43 mesi.

Non è banale, per la nostra battaglia che è diventata simbolo di un territorio a lungo maltrattato, che ha visto un epilogo diverso di tante altre aziende del territorio.