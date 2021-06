Lo sfogo di Lorena Di Salvia sui social: “Voterò per Matteo Vocale alle comunali”

STATOQUOTIDIANO.IT. “Porterò il mio sincero apporto a Matteo Vocale per le comunali 2021 di San Nicandro Garganico”. Lo scrive su facebook in un lungo post Lorena Di Salvia, consigliera comunale nell’amministrazione Ciavarella e candidata alla Regione con Fi. Com’è noto, la candidatura di Vocale nasce da un accordo fra il Pd e M5s. Un gruppo di persone provenienti dalla politica di partito ha formato la civica “Forza San Nicandro” che si presenterà nei prossimi giorni a sostegno di Matteo Vocale. Fra le adesioni c’è quella di Lorena Di Salvia.

“Sono nata in Forza Italia- scrive Di Salvia- nel quale e per il quale credo e mi sono impegnata con tutta me stessa, con il quale e per il quale ho affermato valori e principi in cui credo. In questi anni ho condiviso tratti di strada con colleghi che sono stati anche e soprattutto amici, dei quali ho sperimentato una generosa dedizione nel sostegno, un’ineguagliabile disponibilità, una lealtà autentica nella critica e nel confronto. Oggi però ho posto un focus importante: in quest’ultimo frenetico volger di tempo del panorama politico locale mi sono sentita spaesata, arresa di fronte una politica basata sull’Io e mai sul Noi”.

“Coloro che credono che questo sia un cambiare bandiera, a loro dico che sbagliano ma di grosso, perché per me dopo aver vissuto realtà che fortunatamente volgono al termine, oggi per me il fulcro è la credibilità delle persone, è il raggiungimento dell’obiettivo di dare vita ad una città che ha assolutamente fame di dignità, cultura e politica. Il credo resta, ma San Nicandro oggi è e viene prima di tutto con passione e serietà.”