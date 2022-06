A Foggia è arrivato il primo F-35 per trasporto di armi nucleari

FOGGIA, 18/06/2022 – (gazzettamezzogiorno) Consegnato ufficialmente a Ghedi (Brescia) due giorni fa, è già operativo in via provvisoria nell’aeroporto militare di Amendola (alle porte di Foggia) il primo F-35A «nucleare» destinato a sostituire i bombardieri Tornado del 6° Stormo dell’Aeronautica schierati nella base lombarda.

Identificato con il codice 6-01 sul timone di coda, il nuovo cacciabombardiere fornito all’Arma azzurra è il primo tassello di un potenziamento storico delle capacità operative della Nato in territorio italiano, in quanto costituirà per i comandi militari dell’Alleanza atlantica (e per ipotetici nemici in un conflitto) un temibile sistema d’arma che coniugherà la capacità di uno «strike» con ordigni atomici con un jet – il F-35 – «stealth», ossia a visibilità bassa o pari a zero per i radar avversari. (gazzettamezzogiorno) Lo scorso 16 giugno, l’F-35A “6-01” ha fatto scalo, per la prima volta, sull’aeroporto di Ghedi (Bs). Dopo l’atterraggio simbolico, il primo caccia di 5ª generazione destinato al 6º Stormo dell’AeronauticaMilitare è rientrato sulla base di Amendola (Fg).