Bimba nasce in ambulanza nel Foggiano grazie agli operatori del 118

FOGGIA, 18/06/2022 – (corrieremezzogiorno) Miracolo della vita ieri notte in provincia di Foggia, dove una donna marocchina ha partorito la figlia in ambulanza durante il tragitto da Motta Montecorvino, dove la donna risiede, al policlinico Riuniti di Foggia.

Tutto ha avuto inizio alle 3 e 10 quando dalla centrale operativa del 118 di Foggia è stata allertato la Postazione di Emergenza Territoriale di Motta Montecorvino e l’Automedica di Volturino per intervenire in soccorso di una donna del Marocco, residente a Motta, in procinto di partorire. La bambina però aveva fretta di venire al mondo e durante il tragitto l’equipe medica (formata dall’autista Marco Pecoriello e dal soccorritore Ivan Napolitano) si è fermata aiutando la donna a dare alla luce la sua piccola all’interno del mezzo di soccorso.

La bambina e la mamma stanno bene. «Un’altra splendida notizia, come tante ne registriamo durante il nostro lavoro – ha commentato il direttore della Centrale Operativa 118 di Foggia, Stefano Colelli – Ancora una volta protagonisti gli operatori del Servizio 118 di Foggia. Medici e operatori di centrale stanno sempre più riallacciando quel rapporto di collaborazione interrotto da tempo tra la Centrale Operativa e il territorio. Un territorio in cui, però, è quanto mai necessario potenziare il servizio per renderlo pienamente efficace attraverso una adeguata dotazione di personale che, peraltro, è costretto a operare in scenari anche complessi se si pensa alla percorribilità di molte strade dei Monti Dauni». (corrieremezzogiorno)