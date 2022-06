FI Manfredonia: “Istituzione Garante dei disabili, pagina storica per la città”

Manfredonia (Fg), 18 giugno 2022 – Si riporta di seguito la nota diffusa da Forza Italia Manfredonia riguardante l’istituzione del Garante dei disabili:

“Abbiamo scritto una pagina storica, pregna di sensibilità e di valore: il Consiglio Comunale, all’unanimità, ha approvato l’istituzione del Garante delle persone con disabilità. È un motivo d’orgoglio per la nostra città, non soltanto perché si prosegue nel percorso di riconnessione con i bisogni delle persone, specie più fragili, ma anche perché la politica ha saputo dimostrarsi unita, coesa e matura, tanto che l’istituzione dell’importante figura si deve al consenso unanime dei consiglieri, senza alcuna distinzione di colore politico. Per questo, non possiamo che ringraziare anche l’opposizione per la convergenza su un tema così delicato.

È stato, dunque, modificato lo Statuto del Consiglio comunale per introdurre il Garante a cui spetterà il compito di essere megafono e riferimento per tutti coloro che versano in condizioni fragili e di diversa abilità. Manfredonia sta crescendo, tende la mano a chi resta indietro, ne potenzia tutele e garanzie. È una bella giornata e siamo orgogliosi di aver dato nuova linfa alla città con la saggia guida del sindaco Gianni Rotice”.