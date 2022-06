Fondi Pnrr a Foggia, accordo su contrasto alle infiltrazioni criminali

FOGGIA, 18/06/2022 – E’ stato rafforzato a Foggia il sistema di prevenzione e contrasto dei possibili interessi criminali sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale investimenti complementari (PNC). Ieri, l’accordo sottoscritto tra Comune, rappresentato dalla Commissione straordinaria, e il Comando provinciale della Guardia di finanza.

Le parti si sono impegnate a mettere in campo una stretta sinergia info-operativa per rafforzare la tutela della legalità dell’azione amministrativa, relativa all’utilizzo di risorse pubbliche, per prevenire e segnalare illeciti e violazioni sulle opere finanziate. Si è voluto, così, dare concreta attuazione alle linee guida stabilite a livello europeo e nazionale per vigilare le delicate fasi di attuazione delle diverse progettualità finanziate con risorse europee e nazionali. La durata del protocollo è correlata al completamento degli interventi, e comunque scadrà il 31 dicembre 2026.

Nella stessa giornata si è svolta la prima convocazione del Tavolo territoriale di partecipazione e di confronto nell’ambito dei progetti del Pnrr e del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Presenti le sigle sindacali, il mondo associativo, le categorie produttive e sociali rappresentative della società civile e della cittadinanza attiva di Foggia.