Manfredonia, casting attori e figuranti per un nuovo film: come candidarsi

MANFREDONIA (FOGGIA), 18/06/2022 – Sono aperte in Puglia le candidature al casting per attori e figuranti in un film prodotto dalla società Gagarin.

La selezione interessa le zone di Foggia, Manfredonia e San Giovanni Rotondo.

Sarà possibile candidarsi entro il 20 giugno 2022. Ecco in che modo partecipare al provino e ulteriori informazioni utili.

CASTING ATTORI E FIGURANTI GAGARIN PUGLIA

L’Apulia Film Commission ha dunque pubblicato la notizia che la produzione cinematografica Gagarin ha avviato un casting per attori e figuranti in Puglia.

Le risorse selezionate saranno inserite nel film “Rumore”, opera prima di Nicola Telesca, che sarà girato tra il giorno 11 luglio 2022 e il 5 agosto 2022.

Dopo l’invio della candidatura online come descritto a fine articolo, sarà selezionato un numero ristretto di candidati che svolgerà del provini su parte tra il 27 giugno 2022 e il giorno 8 luglio 2022.

FIGURE CERCATE

Nel dettaglio, si cercano nelle zone di Foggia, Manfredonia e San Giovanni Rotondo le seguenti figure:

attore – ruolo manager multinazionale; 60/70 anni; in carne o fisico possente; volto duro;

attrice – ruolo segretaria multinazionale; 25/35 anni; slanciata; bella presenza;

attore – ruolo padre di famiglia; 65/75 anni; viso gentile;

attrice – ruolo madre di famiglia; 62/72 anni; capelli castani o chiari;

attore – ruolo operaio multinazionale; 30/40 anni; in carne; viso rassicurante; accento pugliese;

attore – ruolo amico protagonisti 35/40 anni; bella presenza; occhi chiari preferibilmente no dialetto marcato; viso pulito;

attore – ruolo bambino 7/9 anni; viso dolce; capelli castani.

figuranti e comparse varie tra i 20 e i 60 anni.

GAGARIN

Gagarin Srl offre servizi di pre-produzione, produzione e post – produzione nel campo dell’audiovisivo. Ha sede legale a Milano e sede operativa a Cologno Monzese.

COME CANDIDARSI

Gli interessati al casting in Puglia per attori e figuranti in un film della società Gagarin possono candidarsi entro il 20 giugno 2022 inviando via wetransfer all’indirizzo email: produzionigagarin@gmail.com il seguente materiale: