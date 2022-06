Manfredonia, parcheggi a pagamento: verso riduzione delle tariffe orarie e dei costi degli abbonamenti

StatoQuotidiano.it, 18 giugno 2022. Una seduta lunga ed “estenuante”, quella del consiglio comunale di ieri 17 giugno, soprattutto per coloro che l’hanno seguita in streaming o per i pochissimi coraggiosi che hanno sfidato la calura di piazza del Popolo, dove vista la importanza dei punti posti all’ordine del giorno, eccezionalmente a cura dell’Amministrazione comunale è stato collocato un maxischermo.

Partendo dall’argomento più dibattuto, quello relativo alla mozione per la riduzione del costo dei parcheggi e contestuale avvio di un procedimento di transizione, è balzato all’attenzione dell’attento osservatori un dato, ossia la discrasia tra gli interventi proposti dai consiglieri di maggioranza, focalizzati soprattutto sulla osservanza e direi inderogabilità dei contratti ed in particolare quello di appalto stipulato dal Comune di Manfredonia e la società PubliParking Srl, salvo poi apprendere in tarda serata, direttamente dal Sindaco, dell’esistenza di un accordo raggiunto dall’Amministrazione con la predetta società per una riduzione delle tariffe orarie, in particolare zone di Manfredonia, quali cimitero ed aree mercatali, nonché la riduzione del costo dell’abbonamento annuale per i residenti ad € 40,00 mensili.

La domanda nasce spontanea: “Ma se un accordo era stato già raggiunto, non era forse giusto dichiararlo ad inizio seduta evitando polemiche o interventi consigliari inconferenti rispetto a quanto era stato già deciso?”.

Non sono mancate infatti, critiche da parte di consiglieri di opposizione hanno pubblicamente censurato questo modo di agire, evidenziando, come puntualmente, a fronte di una volontà di collaborazione di contro si assiste a chiusure categoriche.

Quattrocento euro l’anno per i residenti, rappresentano ancora una cifra esosa, con il serio rischio come paventato da un tecnico di altro comune, che nel tempo possa assistere ad un esodo verso le periferie con i centri storici letteralmente deserti.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 18 giugno 2022