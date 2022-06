Pascarella annuncia: “A breve realizzazione di 16 alloggi di edilizia popolare a Manfredonia”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 18 giugno 2022. Un intervento chiaro e degno di nota, quello pronunciato ieri nella seduta del Consiglio Comunale di Manfredonia, dall’assessore ai servizi sociali Grazia Pennella, in relazione all’annosa questione dell’emergenza abitativa a Manfredonia.

Intervento molto apprezzato dal neo costituito Comitato “Manfredonia Emergenza Abitativa”, da qualche mese soggetto molto attivo nello stimolare il Comune di Manfredonia al compimento degli atti già delegati dall’Arca Capitanata all’ente e finalizzati, tramite una istruttoria delegata ai Servizi Sociali, quanti, abbiano pieno titolo per occupare le abitazioni di edilizia residenziale pubblica e quanti invece, non essendo titolati in quanto abusivi, dovranno lasciarla. Un intervento chiaro che finalmente dirime i tanti dubbi e rafforza un principio cardine della recente campagna elettorale della coalizione del centro destra, quello del ripristino della legalità.

Un intervento in perfetta sintonia con quanto riferitomi giusto qualche giorno fa, dall’avvocato Donato Pascarella, Commissario Straordinario Arca Capitanata. Il futuro lascia ben sperare, grazie ad una proficua collaborazione tra le istituzioni, quindi Comune di Manfredonia, Regione Puglia ed Arca Capitanata. “A breve verrà posta in essere tutta l’attività propedeutica e quindi progettuale per la realizzazione dei 16 alloggi di edilizia popolare a Manfredonia, grazie ad i fondi messi a disposizione dalla Regione ed ad un grande lavoro di sinergia istituzionale che ha permesso di sbloccare una situazione ferma da diversi anni”.

“Fino a qualche tempo fa Manfredonia non aveva una graduatoria, quella che certifica la domanda di edilizia pubblica, oggi ne esiste ed è stata stilata dal Comune, che provvederà ad assegnarli a chi ne avrà diritto mentre Arca si occuperà di stipulare i contratti di locazione”.

Tuttavia, come precisato dal Commissario anche i comuni possono costruire alloggi di edilizia popolare se hanno suoli a propria disposizione. A tal proposito, il Comune di Manfredonia ha chiesto un incontro con la Regione Puglia per valutare la possibilità di valutare altre programmazioni di costruzione di alloggi, oltre a quella prossima, essendoci dei suoli comunali che potrebbero essere utilizzati a tal scopo. L’incontro servirà proprio a comprendere quale possibilità di programmazione e finanziamento potrebbe esserci.

“Arca ha accertato 21 occupazioni abusive a cui occupanti sono stati notificati decreti di rilascio per occupazione senza titolo; tali nuclei familiari, non potranno essere sgombrati, prima di una verifica della fragilità socio economica”. L’Arca è in attesa di conoscere dal Comune di Manfredonia, previa istruttoria, quali nuclei abbiano fragilità. Ma è stato chiesto di verificare ulteriori 21 posizioni, cristallizzate in un elenco nominativo inviato alla Polizia Locale.

L’Arca starebbe inoltre effettuando una serie di controlli incrociati verificando i dati degli assegnatari deceduti e quelli trasferiti e verrà presto predisposto un elenco che verrà inviato al Comune di Manfredonia per effettuare accertamenti su chi effettivamente ci sia in questi immobili. L’altro tema è quello dell’utilizzo improprio degli alloggi da parte degli assegnatari, ovvero, il caso di un assegnatario che non lo usa. In questo caso il Comune deve avviare un procedimento di decadenza. Qualora la Polizia Locale accerti che l’assegnatario non occupa stabilmente l’alloggio, viene decretata la decadenza e quindi l’assegnatario decaduta dovrà essere sgombrato medianto l’utilizzo della forza pubblica.

“Ho incontrato rappresentati del Comitato “Manfredonia Emergenza Abitativa” che hanno fatto rilevare la necessità che ci sia una attenzione particolare su Manfredonia per il contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive e sono contenti quando ci sono comitati per aiutano l’Arca a rilevare fenomeni di abusivismo ed illegalità che vanno rimossi dagli Enti preposti.

In conclusione, l’unico modo efficace per contrastare i fenomeni di abusivismo nella occupazione degli alloggi popolari è quello di avviare una stretta sinergia tra le istituzioni.

“Più tempestiva ed immediata è l’assegnazione da parte del Comune dell’alloggio che si libera più è facile contrastare eventuali fenomeni di occupazione che si inseriscono nelle lungaggini amministrative di assegnazione e questa battaglia sarà tanto più efficace quanto più forte sarà il rapporto tra Arca ed i Comuni e noi stiamo cercando di collaborare con tutti i comuni della provincia”.

Antonio Castriotta