Pd, Emiliano: “È partito popolare, no radical chic da salotto”

Bari, 18 giugno 2022, (ANSA) – “Noi non siamo un partito di radical chic, scordatevelo che il Pd possa diventare un partito da salotti che beve vino di qualità e frequenta solo eventi culturali.

Il Pd è un partito popolare, fatto di sangue e sudore, come erano una volta la Democrazia cristiana e il Partito comunista”.

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo all’assemblea regionale dei circoli del Pd in vista del congresso.

Pd: Emiliano, valuti aprire tesseramento a liste civiche

“Le liste civiche sono una caratteristica fondamentale. Il fenomeno magmatico del M5S era una enorme lista civica che ci ha saccheggiato, e io compresi subito che dovevamo aprirgli le braccia.

Il partito deve saper mediare, come abbiamo fatto in Puglia ottenendo risultati straordinari”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo all’assemblea regionale dei circoli del Pd in vista del congresso. “Le cose belle in Puglia le ha fatte il Pd con il resto della comunità pugliese – ha spiegato – , che ha varie forme. Queste varie forme in questo momento si chiamano liste civiche. Se lanciaste un appello, tramite il tesseramento online, alle liste civiche di tesserarsi con il Pd, io credo che un po’ di tessere riuscireste a farle”. (ANSA).