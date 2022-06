PD Manfredonia boccia proposte Rotice su parcheggi a pagamento

Reputiamo che la toppa possa essere peggio del buco e non sarebbe accettabile barattare tariffe più basse in cambio di una città ricoperta di stalli a pagamento con residenti e turisti trattati come bancomat. Piuttosto il sindaco che “non si è chiuso nel palazzo e va in mezzo alla gente” ( come se invece noi vivessimo sulla Luna) ammetta di non essere in grado di uscire dal guado e tragga le conseguenze di una gestione scellerata della cosa pubblica, senza agitare fantasmi o accusare l’opposizione di incitare la protesta o organizzare tumulti.

Consigliamo a lui e alla sua maggioranza di dormire serenamente la notte invece di elaborare soluzioni fantasiose, come quella di riempire di dissuasori della sosta o paletti parapedonali un tratto specifico di Via Santa Restituta senza che sulla stessa inistessero “locali con attività di interesse pubblico (uffici, chiese, banche) o di locali ad uso commerciale ed esercizi pubblici ad elevato rischio (gioiellerie, attività ad alto profilo economico) così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 20.02.2013. Paletti per i quali richiediamo l’immediata rimozione visto che non sussiste nessuna delle condizioni previste per l’installazione oltre a rappresentare uno spreco di denaro pubblico ed un modus operandi spavaldo che non fa bene a questa città.