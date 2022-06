Puglia, anziano spara contro minore: svegliato da ragazzi che giocavano

BRINDISI, 18/06/2022 – (quotidianodipuglia) Disturbato dal rumore di un pallone, non ci ha pensato su due volte e ha fatto fuoco. È accaduto nella notte di venerdì a Francavilla Fontana, dove i carabinieri hanno arrestato un 81enne.

L’uomo, ieri, riposava nella sua abitazione del quartiere Peschiera, ma a un certo punto il suo sonno è stato interrotto da un gruppo di ragazzi che giocavano in strada. Così ha pensato bene di affacciarsi e di sparare un colpo di pistola calibro 7.65 all’indirizzo di un 17enne. Per fortuna il colpo non è andato a segno, anche se era indirizzato ad altezza d’uomo. I militari, giunti sul posto successivamente, hanno recuperato il bossolo e tratto in arresto l’anziano. È accusato di tentato omicidio. L’arma è stata sequestrata.