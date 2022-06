Strane meduse luminose (e urticanti) invadono il mare pugliese

LECCE, 18/06/2022 – (libero) Mentre in questi giorni si parla molto dell’invasione di cavallette che sta (letteralmente) distruggendo le zone centrali della Sardegna, dall’altra parte dello stivale, nelle acque ioniche del Salento, un altro animale rende la vita difficile a turisti e residenti – anche se non è altrettanto distruttivo.

Fonte: amphiobia

Si tratta della Pelagia noctiluca, una specie di medusa che è dotata di una particolare luminescenza, che la rende visibile anche di notte. Il fenomeno in particolare si chiama bioluminescenza. Quello tra le meduse e la capacità di illuminarsi è un rapporto complesso e importante, che porta benefici anche alla ricerca sul cervello umano.

Quella in Salento è una vera e propria invasione: alcuni stabilimenti balneari hanno a disposizione retini e barchette per “pescare le meduse” e poi riportarle al largo o lasciarle seccare a bordo, ma sono rimedi che non funzionano. Alcuni turisti e residenti hanno addirittura segnalato che è impossibile entrare in acqua per fare il bagno. (libero)