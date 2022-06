Un noir ambientato a Foggia: la prima indagine del Commissario Spinelli

Statoquotidiano.it, Foggia, 18 giugno 2022 – L’autore Alfredo Ricciardi nasce a Foggia nel 1974, ingegnere per mestiere e per passione, trascorre i primi quarantaquattro anni della sua vita senza sapere di voler scrivere un libro. Poi, finalmente, vede la luce “Sepolcri Imbiancati”, la sua opera prima che riscuote un immediato ed inaspettato successo di pubblico. Un’esperienza letteraria vissuta positivamente anche grazie ad un fenomeno come la pubblicazione online su Amazon. Uno strumento digitale che in questo caso ha fornito all’autore i giusti mezzi per potersi affermare in questo mondo, condividendo al meglio la sua arte e la sua passione.

Il romanzo noir “Il commissario Spinelli e i sepolcri imbiancati”, edito attualmente da Tea e ambientato a Foggia, si presenta come “un giallo all’italiana, senza effetti speciali ma con tratti molto realistici”. È evidente la volontà da parte di Ricciardi di distinguersi dalle serie gialle statunitensi, preferendo uno stile asciutto e più affine al realismo.

La prima indagine del commissario spinelli, ascolano emigrato a Foggia per amore e ivi rimasto senza il suddetto

“È un sabato solitario e malinconico quello del commissario Nando Spinelli: nessun impegno di lavoro, nessun amico con cui uscire, niente di niente. Uno di quei giorni in cui il peso di trovarsi in quella Foggia a lui così estranea diventa insostenibile, e allora meglio mettersi in macchina e tornare nella sua bella Ascoli, da mamma e papà, almeno un buon pranzo si rimedia. La trasferta però viene interrotta sul nascere da una chiamata della questura: un uomo è stato trovato morto nel cortile della sua abitazione, in circostanze sospette.

Supportato dalla sua squadra, uomini e donne ciascuno con i propri pregi e difetti, sogni e segreti, Spinelli porta avanti un’indagine che a ogni passo non fa che delineare la vittima come un uomo caritatevole, tutto casa, chiesa e lavoro, stimato e benvoluto da chiunque lo abbia conosciuto… peccato per quella storia cui tutti accennano: e se non fossero soltanto pettegolezzi delle solite malelingue?

In una città calda e assolata, il commissario Spinelli – al suo esordio nella vasta e variegata scena del giallo italiano di provincia – si muove tra gente diffidente e insieme generosa, a disegnare una realtà tanto inaspettata quanto autentica”.

DAL LIBRO

Quando finalmente si misero tutti a sedere, la vecchia bigotta poté continuare la sua perlustrazione dei presenti, tanto non era interessata alle letture. Le aveva sentite un milione di volte, le sapeva a memoria: tutto sommato, erano sempre le stesse da duemila anni a questa parte. Ma non appena don Roberto si avvicinò al leggio per dare un’altra bella incensata, saltò la corrente in tutta la chiesa. Anzi, la corrente saltò in tutto il quartiere. Colpa dell’assorbimento dei tanti condizionatori accesi per combattere il grande caldo, pensò qualcuno. Presagio della sventura che si sarebbe abbattuta su quella comunità, pensarono tutti in seguito, con il senno di poi.

L’autore Alfredo Ricciardi ha risposto alle seguenti domande poste da Statoquotidiano.it:

SQ: Quando hai iniziato a scrivere e da dove arriva la tua passione per la scrittura?

AR: Ho provato a scrivere un romanzo per la prima volta subito dopo la maturità scientifica. Mi sono sempre piaciuti i Romanzi gialli, e in quel periodo mi ero convinto di poterne scrivere uno mio. Non che avessi ben chiara in mente una storia, e neppure dei personaggi, ma ne ero convinto, probabilmente annebbiato dal gran caldo foggiano. Scrissi il primo capitolo, ma non era un granché, quindi chiusi le mie ambizioni da scrittore in un cassetto. Poi di roba in quel cassetto ce ne ho messa tanta sopra quelle ambizioni, per cui la voglia di scrivere mi è passata di vista per un bel pezzo…più di vent’anni! È successo poi che abbiamo preso con noi Iron, Il nostro cagnolino. La passeggiata della sera è sempre stato compito mio, e si sa che mentre il cane annusa in giro, di tempo per pensare ce n’è. Che tu ci creda o no, Nando Spinelli è nato così…

SQ: Qual è stato il primo libro che ti ha colpito e perché?

AR: L’osteria dei due soldi, con il commissario Maigret. Georges Simenon aveva la capacità di farmi sentire fisicamente lì, all’interno dell’ambientazione dei suoi romanzi, in una Francia del passato che, leggendo, mi sembrava così reale. Una capacità che ho razionalizzato solo in seguito: all’epoca avvertivo solo il piacere di scorrere quelle pagine, tutto qui.

SQ: Da dove prendi l’ispirazione per i tuoi libri?

AR: Mi ispiro alla vita reale, quella di noi comuni mortali. Maturando, ho perso interesse per le storie patinate e artefatte di una certa giallistica americana, piena di super-uomini e super-donne che, utilizzando super-strumenti alla CSI, con animo puro e incorruttibile arrivano alla soluzione del caso. La vita vera non è così: nessuno è al cento per cento buono o cattivo, così come niente è perfettamente bianco o nero: la nostra vita, il nostro mondo, sono costituiti da una varietà infinita di tonalità di grigio, il che rende tutto più difficile per chi deve cercare di dipanare la matassa di un delitto.

In base a questa convinzione osservo le persone che mi circondano: parenti, amici, colleghi, ma anche le persone in fila alla salumeria, o il salumiere stesso. Quando incontro qualcuno provo a immaginare che tipo di vita conduca, quali problemi la affliggano, quali eventi ne determinino azioni e pensieri. Mi trovo a fare di queste riflessioni e poi, razionalmente, a chiedermi: “ma alla fine, a me che me ne importa?” Ecco, scrivere mi dà l’opportunità di rendere vivi questi pensieri, e di creare dei personaggi che, nella mia mente, ho incontrato per davvero almeno una volta nella vita.

SQ: Chi è il tuo scrittore preferito?

AR: Ce ne sono molti, tutti italiani. Ai primi posti ci sono Marco Vichi, Antonio Manzini, ma soprattutto Maurizio De Giovanni e Valeria Corciolani. E ovviamente gli “intoccabili”, come Camilleri o Fruttero. Hanno una penna molto diversa l’uno dall’altro, ma a mio avviso sono tutti dei fenomeni.

SQ: Quale scrittore o libro ha influenzato il tuo lavoro di autore?

AR: Non vorrei parlare di influenze, poiché sono convinto che tutto quello che ho letto negli ultimi quarantotto anni di vita abbia influito sul mio modo di scrivere, ma un ringraziamento particolare devo farlo a Maurizio De Giovanni, che ha operato da catalizzatore rispetto alla mia voglia di scrivere una storia. Come ti dicevo, già da giovane avevo questa voglia irrazionale di cimentarmi nella scrittura, ma è stato Maurizio De Giovanni a farmi decidere: il fatto che il suo personaggio, il commissario Luigi Alfredo Ricciardi, si chiami proprio come me (tranne per il “Luigi” …), l’ho interpretato come un segno del destino. Insomma, De Giovanni mi ha “sbloccato”.

SQ: Parlando del tuo libro “Il Commissario Spinelli e i sepolcri imbiancati”, come ti è venuta l’ispirazione per scriverlo?

AR: È stato un minestrone di fattori: sono piuttosto campanilista, ci tengo alla mia terra, ma allo stesso modo ho gli occhi, e mi rendo conto che ci sono un milione di aspetti problematici. Mi serviva un personaggio “forestiero”, che non avesse legami con la città, e che quindi potesse vederla con occhi oggettivi, cosa che risulta impossibile a chi ha vissuto tutta la vita nello stesso ambiente. Ma volevo anche far trasparire il buono che c’è – perché ce n’è, e va valorizzato. Un romanzo giallo, come un contenitore di carta e inchiostro, mi permetteva di infilarci tutto questo e di renderlo gradevole, almeno nelle intenzioni, un passatempo con un piccolo messaggio trasmesso tra le righe.

SQ: Quale personaggio in un libro ti sarebbe piaciuto incontrare e creare?

AR: Ci sono tre personaggi che invidio molto ai rispettivi autori: Rocco Schiavone di Antonio Manzini e la coppia Rosset – Boero di Valeria Corciolani. Sono personaggi veri, che affrontano problematiche vere, che non sono sempre perfetti ma per questo umani. È esattamente quello che anche io cerco di fare con Nando Spinelli e la sua squadra. Sarebbe bello farli incontrare a cena, tutti e quattro: ammesso che non vengano alle mani, potrebbe essere una serata memorabile.

SQ: Quali sono i tuoi generi preferiti?

AR: Prevedibilmente, il mio genere preferito è il giallo in stile europeo. In passato ho apprezzato molto la saga medical di Patricia Cornwell, o i thriller di Jeffery Deaver, ma negli ultimi anni ho preferito leggere qualcosa di più vicino a me, sia culturalmente che geograficamente.

SQ: C’è un genere di libro che non scriveresti mai? Perché?

AR: Credo che non potrei mai scrivere un Fantasy: è un genere che non mi appassiona (mia figlia mi perdoni) e che, di conseguenza, non sarei mai in grado di ideare. Concepire un Fantasy richiede una incredibile abilità nell’inventare una storia, renderla appassionante, spettacolare, ricorrendo a quel tanto che basta di magico o paranormale, ma senza strafare. Ci sono autori di narrativa bravissimi, da centinaia di migliaia di copie vendute, che hanno realizzato dei lavori modesti, se non deludenti, in ambito Fantasy.

SQ: Progetti futuri?

AR: Per il momento, prevedo di coccolare Spinelli e i suoi. Mi farò raccontare da loro le vicende personali e lavorative, i loro rapporti amichevoli e i loro attriti. Non sto pensando al “post-Spinelli”, come autore sono troppo giovane per valutare fin da ora quello che vorrò fare da grande.

A cura di Gianluigi Cutillo, 18 giugno 2022