Arriva il caldo. Nel Gargano tra qualche giorno punte di 37 gradi

Bari – Arriva la prima ondata di calore dell’anno, ma giovedì non mancheranno le piogge nel Nordest, mentre sabato 24 giugno è prevista pioggia in Romagna con possibilità di allagamenti, anche se non saranno paragonabili alle recenti alluvioni.

Questa è l’analisi della Società Meteorologica Italiana (SMI).

Dopo una fase instabile durata due mesi, da metà aprile a metà giugno, caratterizzata da una quantità eccezionale di piogge, da domani si prevede un periodo di bel tempo e caldo che, sebbene non raggiungerà record, sarà comunque significativo, secondo gli esperti, grazie all’anticiclone africano.

Le temperature saliranno soprattutto in Sardegna, dove all’inizio della prossima settimana si raggiungeranno i 40 gradi nelle zone interne.

A metà settimana, le temperature aumenteranno anche nelle zone interne della costa tirrenica, in particolare in Toscana, Lazio, Puglia e Basilicata ionica, con valori tra i 33 e i 37 gradi e punte ancora più alte. Tuttavia, da giovedì si prevede un indebolimento dell’alta pressione al Nord, con temporali previsti in Lombardia, Triveneto e in generale nel Nordest, che porteranno una diminuzione delle temperature massime a 27-30 gradi. Al Sud e nelle isole maggiori, invece, il caldo persiste con punte di 35 gradi.

Sabato sono previste piogge e un’attenuazione del caldo anche in Romagna. Per questa zona colpita dal maltempo un mese fa, il rischio di allagamenti è presente, ma in misura molto più contenuta, limitato alle aree in cui i sistemi di drenaggio sono ancora ostruiti da detriti e fango.

Secondo la SMI, non sono previste perturbazioni in grado di causare piena dei fiumi come quelle che si sono verificate un mese fa, quando ha piovuto intensamente per 36-48 ore consecutive.

Si prevede che la prossima domenica il grande caldo si attenuerà in generale. (ANSA)